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影／罷免張宏陸一階被打槍 「走投無陸」拚明再次送件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

罷免張宏陸團體「走投無陸」一階送件被中選會退件，今起連三天在板橋西區再次進行聯署，罷免領銜人吳禹辰表示今天已收集約600份，預計明中午可收集到一千份後，下午就再送中選會，避免周末假日延誤罷免期程。

「走投無陸」今於新埔捷運站1號口旁聯署，領銜人吳禹辰透露，第一階段標準要提供2221份連署書，經審核後未通過送出的2512份，導致進度受阻。目前計畫預計再提交超過1000份爭取順利進行二階。

針對第二階段的連署門檻，發起人表示，原先預估2萬2000份連署書能安全過關，但實際退件比例過高感到訝異。過去國民黨發起的罷免案多能順利進入下一階段，而推動罷免綠營卻遭大量退件，讓人質疑審查標準被刻意刁難。發起人認為目前退件理由繁多，甚至有各種令人難以接受的理由，擔憂可能遭到政治性刁難。

領銜人指出，部分連署人因死亡而被退件，但罷免團體都不清楚具體人數，民進黨新北市黨部似乎能夠事先掌握退件情況，反觀領銜人卻無法即時獲悉，讓人質疑是否存在黑箱作業。若現行標準持續維持，未來恐怕只有國民黨籍罷免案會成功，其他公民團體則難以突破層層關卡。

他說，張宏陸違背選民期待。例如在競選期間承諾長輩搭乘火車免費，但實際上僅提供敬老卡點數補助，與原先宣稱的優惠有極大落差，讓許多長輩感到失望。此外，關於板橋社後地區的輕軌建設，張宏陸自2020年起即承諾爭取，但4年間經過新北市府與交通部評估後，皆認為當地路廊條件不足無法興建。然而，2024年選舉期間仍將此列入政見，導致選民有受騙的感受。因為政見無法實現，因此決定罷免張宏陸。

海山分局派出便衣員警於聯署站旁避免民眾衝突。記者李定宇／攝影
海山分局派出便衣員警於聯署站旁避免民眾衝突。記者李定宇／攝影
罷免張宏陸團體走投無陸一階送件被中選會退件，走投無陸今起連三天在板橋西區再次進行聯署。記者李定宇／攝影
罷免張宏陸團體走投無陸一階送件被中選會退件，走投無陸今起連三天在板橋西區再次進行聯署。記者李定宇／攝影

公民團體 國民黨 張宏陸 民進黨 罷免 連署書

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