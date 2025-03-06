罷免吳沛憶團體喊「快還公文」 中選會：自己因故未收件

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」今赴中選會補件，罷免綠委吳沛憶「憶事無成」領銜人李孝亮也在場高喊「中選會趕快把公文還給我」。對此，中選會表示，該領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且也告知該公函已在南門郵局，依法完成送達程序。

李孝亮今呼籲，中選會趕快把公文還給他，並質疑中選會飛鴿傳書，明明同樣在中正區，為何送件花這麼久時間？「希望飛鴿迷途知返」。

中選會表示，該罷免案領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告知李姓領銜人該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到，與事實不符。

中選會說，李也回覆中選會將於今日下午前往南門郵局領取，另就法令規定來說，行政機關文書以附有送達證書掛號方式為送達者，郵務機關與郵政人員，均將依送達證書內記載方式為法定送達；如附有送達證書掛號方式為送達者，依相關程序辦理並由郵務人員為寄存送達者，不論當事人何時前往寄存機關領取，均已發生送達效果，選務機關依法辦理且無違誤或遞延情事。

對於有人稱罷免案要補件為官方刁難，中選會表示，如昨天的回應，各該罷免案之提議查對，或連署查對等法定職責均是由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法辦理，非官方刁難，對於此類不實訊息，選務機關仍再次予以澄清指明。