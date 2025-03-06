國民黨動起來 組全國律師團支援反惡罷法律戰

因應綠營發動大罷免，國民黨「打惡罷戰隊」今舉行記者會，宣布黨中央與地方組成全國律師團，因應未來相關法律戰。國民黨考紀會主委黃怡騰表示，在野黨要維護民主選舉的結果，絕不容許被執政黨用投機取巧的方式來惡罷。

黃怡騰指出，預計全台有18縣市涉及到今年的罷免案，目前地方黨部已邀請到52位在地律師共同參加，再加上中央律師團，預計共有60位以上的全國律師團，將共同捍衛遭到惡罷的黨籍立委權利。

黃怡騰表示，律師團成立的主要目的，除了監督選政機關要中立客觀、依法行政，也要監督執政黨有沒有運用不當事例影響選舉公正性，呼籲媒體能公平、公正的報導。

黃怡騰說，對於罷免綠委的團體，國民黨也會提供協助，綠營既然要以罷免來推翻大選的結果，國民黨一定反惡罷，所有採取以罷制罷必要手段的團體，都會一律支援。

律師簡榮宗表示，去年基隆市長謝國樑被惡罷，罷團針對東岸廣場爭議鋪天蓋地提許多訴訟，到現在所有的民事與刑事訴訟，謝國樑都勝訴，顯示罷免過程中有許多法律爭議跟法律戰，國民黨律師團將全力保護優秀從政同志的權利。

國民黨昨赴監察院檢舉罷團涉違法募款，監察院則稱罷團募款尚無明文規範。國民黨副發言人譚仲彣批評，94年、98年及113年內政部函釋都釋疑，罷免就是政治獻金法規範的政治相關活動，罷免團體當然不得收受政治獻金。

國民黨發言人楊智伃說，監院若不作為繼續冬眠，接下來會前往地檢署告發。國民黨揭露惡罷團體涉嫌違法收受政治獻金，罷團仍無提出任何的回覆，也歡迎惡罷團體提告，相信法律會給善良跟正義最後的公道。