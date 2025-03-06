罷免傅崐萁二階段連署開跑 罷團：盼「葉霸」事件衝高連署數

花蓮罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁行動，第一階段達標，罷團「微光花蓮」宣布第二階段連署開跑，明天將在市區石來運轉舉辦首場活動，曹興誠、沈伯洋等人都來助講，期望在「葉霸」事件助攻下， 衝高連署數，早日達標1萬9000多份的門檻。

「微光花蓮」今天宣布，昨天已經完成領表作業，今天上午完成各連署站連署書發放，已經開始提供民眾索取填寫罷免第二階段連署書。

7日起晚間展開罷免二階的第一場活動，邀請曹興誠、沈伯洋、網紅八炯、閩南狼短講，接著8日在中區光復農會停車場、9日在南區玉里圓環都有宣講及連署，現場連署、收件都可，第一階段的11個連署點都會繼續收件，後續會持續增加，近日將盡快發布新增的連署點。

「微光花蓮」表示，依據花蓮區域立委選民人數，第二階段要過關需要1萬9000多份連署書，從今天起算60天內要送件，目前目標放在2萬5000到2萬6000份，延續近日的氛圍和氣勢，連署書愈多愈好。

罷團指出，近日「葉霸」被暴力對待的事情，粉專和line社群都爆炸，大家都很憤怒，很多人詢問，團隊回訊息回到手軟。國民黨不但暴力對待老人家，還抹綠葉老師、民團，傅崐萁講了12分鐘，花不到1分鐘道歉，其他時間繼續在罵，真的很糟糕，呼籲葉霸的學生、花崗校友站出來，簽署罷免二階連署，不要讓葉老師一個人孤單被欺負。