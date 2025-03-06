影／罷綠委掛蛋馬文君指黨的力量非常重要 國民黨該站出來

全台大罷免議題延燒，南投藍委馬文君、游顥一階連署也過關，今兩人與縣長許淑華都出席草屯國小新建幼教大樓動土典禮，許公開呼籲反惡罷，立委馬文君在活動後受訪坦言，「黨的力量非常重要」，既然是反惡罷，國民黨也就該站出來。

藍綠大罷免交鋒，中選會日前公布罷免案件查核結果，32藍委第一階段連署全過關，反觀12綠委一階連署全軍覆沒，仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫昨則在中常會談話表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」。

南投縣雖被視為綠營艱困選區，但第一、二選區藍委馬文君、游顥罷免一階連署也過關，兩人今同時現身草屯國小新建幼教大樓典禮，與南投縣長許淑華一起執鏟動土，期間3人不時交頭接耳，許淑華更公開呼籲反惡罷，要支持馬文君。

縣長許淑華在典禮上致詞時提及，草屯國小能新建幼教大樓要感謝馬文君協助爭取經費，隨後話鋒一轉表示，現在全國發起大惡罷，馬文君也名列其中，要拜託大家，好的立委為地方做事，若不幸成案，盼民眾要踴躍出來守護支持馬文君。

針對全台大罷免，藍委一階罷免連署全過關，反觀綠委掛蛋，引發藍營基層不滿，立委馬文君說，罷藍委從去年、甚至立委才選完就已經開始動作，準備了很長的時間；而罷綠委一階失利，黨內有些聲音或失望，但仍要努力團結一致反惡罷。

馬文君強調，藍營好不容易才又在立法院占了多數，況且他們都是民主產生的，且很多罷免理由都扭曲事實，甚至是造謠，而人民希望的是國家安定，不是選輸，沒在立法院占多數，就用罷免手段來作政治解決，後續就訴諸選民來公評。