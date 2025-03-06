整理包／全台「大罷免」35人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

目前全台「大罷免」如火如荼進行中，截至3月6日共有32位藍委、1地方首長和2議員罷免案一階通過，12名綠委未過門檻。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？目前身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。





2024年立委選舉後，民進黨成為國會少數，而國民黨和民眾黨聯手提出三大法修正案，包括憲訴法、選罷法、財劃法，並以人數優勢通過，引爆多次衝突。民進黨黨團總召柯建銘召開記者會，聲稱要罷免立法院院長韓國瑜、副院長江啟臣以及其他藍營立委，而國民黨經黨團大會討論後，決議用「全面罷免」反制。





1.提議

根據選罷法規定，罷免第一階段需由被罷免人原選舉區選舉人為提議人，且提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。以2021年台中立委陳柏惟罷免案為例，當時台中市選舉人數為29萬1122人，第一階段提議至少需29萬1122人的1%，即為2912人方可達標。

2.連署

第一階段由中選會審核通過後，可進入到第二階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且同一罷免案之提議人不得為連署人。同樣以陳柏惟罷免案為例，第二階段需達2萬9113人才通過連署門檻。針對不同罷免對象，徵求連署期間也不同：

立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）長之罷免為60日

縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、原住民區長之罷免為40日

鄉（鎮、市）民代表、原住民區民代表、村（里）長之罷免為20日

選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，將根據不同罷免對象，於不同期間內查對連署人名冊是否正確：

立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣（市）長之罷免應於40日內

縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、原住民區長之罷免應於20日內

鄉（鎮、市）民代表、原住民區民代表、村（里）長之罷免應於15日內

3.投票

罷免案宣告成立後20至60日內將舉行罷免投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。





大罷免第一階段已陸續通過，近日各罷團紛紛開始第二階段連署，以下整理罷免案第一階段通過名單，以及發起團體名稱。

國民黨立委

台北市（5人）

王鴻薇「山除薇害」

李彥秀「港湖除銹」

羅智強「大安強強滾」

徐巧芯「剷除黑芯」

賴士葆「文山退葆」

新北市（6人）

葉元之「板橋大刪元」

張智倫「倫刪立舒」

洪孟楷「罷洪！刻不容楷」

廖先翔「齊心斷翔」

林德福「無獻清林」

羅明才「拔羅波」

桃園市（6人）

牛煦庭「桃園罷牛 淘汰牛氓」

涂權吉「全力一擊」

魯明哲「壢拔滷蛋」

萬美玲「萬罷了沒啦」

呂玉玲「罷呂清玲」

邱若華「桃六刪邱團隊」

新竹縣（2人）

林思銘「撕除惡銘」

徐欣瑩「除舊汰欣」

新竹市（1人）

鄭正鈐「罷鈐反中」

台中市（6人）

江啟臣「一罷擊臣」

廖偉翔「展翅廢翔」

黃健豪「斷健行動」

羅廷瑋「敲羅行動」

顏寬恒「解顏行動」

楊瓊瓔「中三拒瓔」

彰化縣（1人）

謝衣鳯「罷免缺衣不可」

南投縣（2人）

游顥「去游除垢」

馬文君「驅馬除害」

雲林縣（1人）

丁學忠「拔釘工人」

花蓮縣（1人）

傅崐萁「微光・花蓮 拔傅行動」

台東縣（1人）

黃建賓「挫賓行動」

民眾黨市長

新竹市

高虹安（已停職）

民進黨議員

南投縣（2人）

蔡銘軒、陳玉鈴

另有民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶與陳瑩共12件罷免案未過門檻，待補件。

目前國民黨立委邱鎮軍、林沛祥；民進黨立委黃捷、許智傑、王美惠、吳琪銘與陳俊宇；無黨籍立委陳超明的第一階段審查結果尚未出爐。



