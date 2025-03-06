罷免綠委掛蛋朱立倫「扛責」 藍青年軍：有給實質幫忙

大罷免遍地開花，藍營青年發起罷免民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒待補件，國民黨主席朱立倫昨說，「責任都在我。」對此，罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」今上午赴中選會補件，團隊召集人賴苡任表示，相信能力越大責任就越大，朱立倫也有給大家一些實質的幫忙。

賴苡任表示，原先第一次送件為2838件，今天送2839件，多一件，目的讓大家知道，哪怕需要補件，他們的補件還可以比第一次更多，充分展現支持者對民進黨憤怒、對吳思瑤不滿。

至於傳出藍營基層不滿、朱立倫扛責一事，賴苡任表示，在這場戰役裡面，大家都很辛苦，他相信能力越大責任就越大。

談到國民黨中央有介入幫忙嗎？賴苡任表示，也不是介入，其實一直以來大家都知道，他是從黨中央出來，所以「幫忙」這件事情上，有很多人可以透過不同的身分，比如說黨中央很多人是他的好朋友，會以朋友的身份來幫助他，同時具有黨的身分。

現場媒體追問，朱立倫有沒有計畫找青年軍制定一些策略？賴苡任指出，其實在過去這段時間一直都有聯絡，至於是否有無建議，賴苡任回，「有給一些實質的幫忙。」

對於稱中選會公文拖好幾天才收到，賴苡任說，只是想督促中選會，當他們詢問案件時，可以給予答覆而已，並沒有要吵架，「我們用相對年輕幽默方式，問公文是不是飛鴿傳書，請中選會主委李進勇不用這麼緊張。」