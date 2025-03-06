台中的事就是民眾黨的事 盧秀燕黃國昌揭示反罷「藍白合」

民眾黨主席黃國昌昨天拜會台中市長盧秀燕，雙方雖然只有談「市政」，但兩人碰面，黃國昌大方表示，「台中的事就是民眾黨的事」等於率先揭示了反罷免台中戰區的藍白合。

昨天拜訪台中市長盧秀燕，民眾黨來的不只黃國昌個人，還有民眾黨「總軍師」周榆修，以及中部實力派民代皆到場。

民眾黨台中市黨部前主委郭遠鴻分析，黃國昌心心念念是打敗民進黨，在反罷免這一役不會缺席，民眾黨與國民黨共同目標就是「把綠軍幹下來」，已有藍白合的基礎。

他表示，過去，台中是2024立委選戰的藍白示範區，地方藍白陣營都解讀，如今台中承續2024的合作，擴大為台中藍白合2.0，將成為藍白反罷示範區。

郭達鴻說，黃國昌宣示「台中的事就是民眾黨的事」等於是中部小草站出來反罷動員令，在藍加白仍大於綠的過半結構下，全國反罷一片惶惶人心中，無疑成為反罷人心的一顆定心丸，增加反罷陣營維持穩定多數的前景。