證實研議反實質廢死公投 羅智強：要民進黨別再鬧了

綠營大罷免藍委來勢洶洶，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨召集藍委研商對策，會後宣布提出公投全面反制大罷免。國民黨團首席副書記長羅智強今日證實，正在研議提出「反實質廢死」公投，提出路徑正在研究，至於「反空汙」等還在討論中。

據了解，國民黨團內部傾向「公民連署」先行，但仍不排除最後由立委提案，題目擬以反廢死、反空汙等兩大議題為主。而此次公投可能遇上罷免投票，也傳藍營內部希望「公投綁罷免」催高投票率。

羅智強說，公投跟罷免是否同時舉行，這是中選會職權，國民黨從未有公投跟罷免綁在一起的討論，因為這討論是沒有意義的，民進黨覺得公投綁罷免對大罷免有利，中選會就順從皇上旨意。如果民進黨的皇上覺得罷免跟公投綁一起，對罷免沒什麼好處就會拆開，中選會會完全聽照民進黨指示，決定公投罷免是否綁在一起。

羅智強表示，至於要提出公投，有兩個原因。立法院秉持民意，提出很多法律，民進黨都不服氣，都說是「毀憲亂政」，所以對於重大題目乾脆讓人民決定，相關立法工作就會跟民進黨講「不要再鬧了」， 這是民意。

羅智強批，連官員說謊要課以刑事責任，世界各國都在做，大法官說官員說謊是「天賦人權」，要因此課責是違憲的，做出笑掉人民大牙的憲法判決。

羅智強指出，公投針對重大事項確實在研議中，讓人民來決定，民進黨正在進行的政策，人民滿不滿意，需不需要改變，公投定案後就會進入相關法律程序包括修法，很多委員提出不同重大題目。羅指出目前「反實質廢死」討論最多，反實質廢死所需要的修法，需要強大的民意後盾，就反實質廢死此事正在研議進行公投，連署或立法院提案等路徑都在研究中。至於其他題目包括反空汙還在討論中，希望跟人民站在一起，拿出公投案讓人民表達意見。