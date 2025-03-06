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呂秀蓮批大罷免毫無道理 籲賴清德總統高度更不應介入

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

罷免議題持續受討論。前副總統呂秀蓮在網路節目「下班瀚你聊」表示，有民進黨立委說賴清德總統最後會出場，台灣還要讓黨國一體、黨政不分嗎？賴清德應該在大罷免這一局都不要動，高度拉高到全民總統，不要介入此事。

呂秀蓮指出，大罷免應該要縮小打擊面，如果是大家公認不能忍受的立委，那就明確列出違法失職等理由，但只因為不同黨就通通罷免，這會失焦，如果每年選完舉又要罷免，台灣就會自己搞掉自己。

呂秀蓮說，現在藍綠發起全面性罷免，根本毫無道理，只讓人覺得是選完不認帳、推翻，那以後還得了？每年都要選舉，每年都要搞罷免，絕對不是國家之福，浪費國家資源。

呂秀蓮表示，她也擔心社會運動背後可能有看不見的影子，現在不少罷免團體選擇匿名發聲，連上節目都不敢露出真面目，不是那麼的單純，為了人民的安居樂業，越少社會動員越好，非不得已不應隨便搞民粹。

呂秀蓮 民進黨 罷免 賴清德

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