大罷免交鋒／藍擬提公投 聚焦反廢死反空汙

綠營大罷免藍委來勢洶洶，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨召集藍委研商對策，會後宣布將提公投全面反制大罷免。據了解，國民黨團內部傾向「公民連署」先行，但仍不排除最後由立委提案，題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

民團「人民作主志工團」近日向中選會提出四案公投提案，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，提案主文與名冊皆已送交中選會。

傅崐萁表示，民進黨已提出四案公投案，具高度政治意義，預計今年八月廿三日公投，國民黨絕不怯戰、不畏戰，提出的公投案絕對跟全國人民息息相關，對抗不公不義的政權。

公投法定日為今年八月廿三日舉行，且主管機關應於公民投票日九十日前公告，等於五月廿三日前要完成相關程序。據了解，藍委儘管覺得時間緊迫，但仍認為發動公民連署較有辦法「集氣」對抗罷免，但時間會來不及，因此對公民連署或立委提案都採開放態度。

據悉，若公民連署時程來不及，藍營也不排除聯合白營，在立法院提出公投提案。藍營人士說，公投提案為立委出席人數過半即可通過，還須經過協商冷凍期一個月，且於總質詢完後才可開始處理，時間上來得及。

此外，藍營青年發起罷免十二位民進黨立委，但第一階段連署全軍覆沒仍待補件，掀起基層怒火。國民黨主席朱立倫昨表示，「責任都在我，不必怪任何青年志工」，黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分本周將會公布。