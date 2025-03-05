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罷免募款 內政部提應透過政黨、監院指無明文規範

中央社／ 台北5日電
罷免團體能否收取政治獻金引發關注。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
罷免團體能否收取政治獻金引發關注。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

罷免團體能否收取政治獻金引發關注。內政部說，現行政治獻金法規定，罷免活動募集經費應透過政黨。監察院表示，罷免團體或個人行為不是監察職權行使範疇，目前政治獻金法無明文規範罷免募款產生的相關疑義，監察院只能依法行政。

國民黨質疑，罷免國民黨立委王鴻薇的團體社群群組內，有人教民眾如何協助違法募款，因此今天到監察院提出檢舉。

根據政治獻金法第5條與第27條規定，得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限。違反者，除違法收受部分須沒入，還可處收受金額2倍的罰鍰。

法律主管機關內政部先前透過新聞稿表示，在民國106年政黨法立法後，規定政治團體應於2年內轉換為政黨，所以目前已無政治團體，罷免活動募集經費應透過政黨。

內政部也說，已研議修正草案，增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人在第2階段連署期間得收受政治獻金的機制，草案已報行政院審議。

身為政治獻金行政裁罰機關的監察院今天表示，監察院依憲法及監察法針對公務機關或公務人員行使職權，罷免團體或個人行為並不是監察職權行使範疇。至於罷免募款產生的相關疑義，因目前政治獻金法尚無明文規範，作為執行機關僅能依法行政。

監察院說，有關罷免案提議人的領銜人及被罷免人收受政治獻金相關規定，已經內政部提出政治獻金法修正草案報請行政院審議中，行政院將於3月31日召開政治獻金法修正草案第9次審查會議。

針對國民黨今天到監察院檢舉，監察院表示，都將依相關規定處理。

罷免

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