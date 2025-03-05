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綠委：黨未下令投入罷免但主席沒反對 公職自發宣講

中央社／ 台北5日電
罷免潮延燒，32件國民黨立委罷免案可進入二階連署。圖／聯合報系資料照
罷免潮延燒，32件國民黨立委罷免案可進入二階連署。圖／聯合報系資料照

罷免潮延燒，32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，外傳民進黨中央將於3月中旬下鄉宣講助攻民團。民進黨立委林俊憲今天說，黨中央沒有下令系統性全面投入，針對罷免國民黨立委，民進黨很多黨公職都自動自發投入，黨可以支援公民團體論述。

民進黨發言人吳崢被詢及黨中央是否規劃下鄉宣講罷免時說，民進黨中央黨部態度是堅定捍衛守護公民團體行使人民的直接民權，包括，中央黨部成立義務律師團，提供公民團體必要的法律協助，這部分會持續加強，做公民團體後盾。

林俊憲在中常會後受訪表示，黨沒有下令系統性全面投入罷免，針對罷免國民黨立委，民進黨很多黨公職都自動自發投入，民進黨可以支援公民團體論述。

林俊憲表示，民進黨很清楚法案預算怎麼被凍刪，對行政部門造成非常惡劣影響，所以，民進黨能提供論述協助罷免藍委的團體。

至於兼任民進黨主席的總統賴清德態度，林俊憲說：「主席沒有反對，只是黨也沒有正式下令全黨要投入，沒有反對的話，我們就做了」。

至於宣講要辦幾場與升高到何種層級才足夠，林俊憲表示，過去四大公投宣講是中央黨部舉辦，但罷免宣講很多是黨公職自動自發去辦。

林俊憲認為，罷免潮不斷擴散，罷免團體的士氣很高昂，中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁又不斷添柴火，罷免的火會愈燒愈旺。

另外，民進黨發言人卓冠廷今天在直播節目「午青LIVE」表示，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡意罷免，出現一連串抄名冊、幽靈連署的奧步。

卓冠廷說，民進黨立委吳沛憶、吳思瑤等人罷免連署狀況，創下不合格率新高；國民黨發動罷免綠委欠缺正當性，只能靠造假來連署。

罷免

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