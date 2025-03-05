明罷免二階連署...竹市府今開記者會 綠批棒球場成提款機

新竹市政府今召開記者會，說明棒球場執行進度，藍、白議員也喊話要檢調單位盡速釐清究責。不過綠營議員質疑，明天就是新竹市長高虹安與新竹市立委鄭正鈐罷免案第二階段連署，果然市府搶在今天召開記者會，恐怕是「一出事就挖球場當成提款機」。

民進黨籍新竹市議員劉崇顯指出，今天新竹市立委與市長罷免案第二階段正式公告，明天就可以前往各連署站簽連署書，毫不意外的是，市府果然在今天召開了棒球場記者會。

劉崇顯表示，諷刺的是，高虹安市府團隊不僅不敢公開說明剛上任的科學取樣開挖「無廢棄物」完整內容，更證明前市府時期無論是「土方回填」還是「球場覆土」，都在「監拆計劃書」與「統需書」中有明確合理的契約規範。

至於市府一直在操作的結構安全問題，劉崇顯表示，法院裁示的鑑定報告中有提到最重要的一句「目前各斷面尚不致於發生結構性之損害」，但藍白議員卻持配合影射棒球場有結構性損害，可見高虹安團隊根本不想妥善處理棒球場改善議題。

劉崇顯強調，在驗收階段的工程，廠商有不符契約規定的施作就要求改善，未依契約規範改善就開罰求償，有違反法規就移送法辦，市民朋友本來期待高虹安團隊可以拿出更積極的球場改善成效，但持續拖延至今又只想著鬥爭前朝的心態已經令人心寒。

民進黨籍新竹市議員曾資程也說，棒球場工程尚在驗收履約階段，市府可檢視廠商工程品質，是否未依合約圖說施作，提醒市府調閱合約、施工日誌、照片、縮時攝影等相關資料釐清真相，到底是廠商未落實施工規範，還是府內主辦監工疏失，請市府釐清責任歸屬要求改善，並追究人員責任。