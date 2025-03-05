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罷綠不理想被自家人罵淚崩 楊智伃曝獲朱立倫打氣「辛苦了」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃今在中常會後受訪。圖／國民黨提供
國民黨發言人楊智伃今在中常會後受訪。圖／國民黨提供

罷綠團體提案連署掛零，讓藍營基層炸鍋。前立委鄭麗文在政論節目狂轟國民黨主席朱立倫罷免無積極作為，同台的發言人楊智伃當場落淚。楊智伃今表示，對鄭麗文與媒體人黃揚明的批評指教都虛心接受，也透露黨主席朱立倫有跟她說「辛苦了，一起加油」。

楊智伃在中常會後轉述，中常委在今日會中把各地資訊、基層聲音讓黨中央了解，大家給予大罷免很多關心與建議，他們都有收到，會整合大家意見把所有工作做得更好。

楊智伃轉述，朱立倫在談話中提到，國民黨一直以來最重要的工作是保護認真優秀、為福國利民法案衝鋒陷陣的黨籍立委。對於大罷免第一級第二階段有什麼要協助與黨中央的動作，中常委也提供建議，雙方直接溝通討論，這才是未來面對各方挑戰，大家一起團結合作。

對於在政論節目灑淚，楊智伃說，真誠地展現情感，是新世代政治人物真實展現自我的表現。哭泣是真誠與勇氣的展現，接受情緒、擦乾眼淚、繼續努力。她為站在第一線的夥伴心疼落淚，但面對不值得的人、違法的人，她會挺直腰桿、問心無愧。

楊智伃說，任何對於他們強力監督的造謠，她統一的回覆是「有問題都歡迎提告」。只是至今違法罷團對於違法事證仍無任何說明，她也尚未收到任何法院的通知。  

朱立倫 楊智伃 罷免

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