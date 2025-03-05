快訊

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

外資賣超140億 這類股多檔遭大賣、買超群創3.2萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

幕後／反制大罷免 國民黨團傾向「公民連署」應戰

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）上午召集同黨立委開會，傅崐萁與書記長王鴻薇（右）及副書記長羅智強（左）開會完後步出會議室接受訪問。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）上午召集同黨立委開會，傅崐萁與書記長王鴻薇（右）及副書記長羅智強（左）開會完後步出會議室接受訪問。記者曾原信／攝影

罷免戰來勢洶洶，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天召集藍委研商對策，會後宣布將提公投全面應戰。據了解，藍營內部傾向「公民連署」先行，但仍不排除由立委提案，題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

國民黨團今天上午邀請遭罷免的黨籍立委，商討反制大罷免對策。傅崐萁會後表示，所有黨團成員一致決定，所有迫切的民生法案會一一進行，另外預計今年8月23日舉行公投，國民黨也會應戰。

據了解，國民黨籍立委對於要不要發動公投，有所討論，會中大部分藍委傾向支持提出公投提案，藉此催出基本盤出來投票；也有少部分藍委憂心，若反制罷免、公投兩頭燒，是否會顧此失彼，但最後大家一致決定要提出公投。題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

公投法定日為今年8月23日舉行，且主管機關應於公民投票日90日前公告，等於5月23日要完成相關程序，時間相當緊迫。據了解，藍委儘管覺得時間緊迫，但仍認為發動公民連署較有辦法「集氣」對抗罷免，因此傾向公民連署為主，但也不排除立委提案。

不過根據公投流程，提案人領銜提案第一階段需要1995人，連署第二階段需要29萬多人，且必須經過中選會審核、戶政機關完成名冊查對等，時間擴日廢時。

因此藍營也不排除在公民連署提案無法完成後，透過立委提出公投提案。根據公投法第15條規定，立法院提出公投提案，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票，可以不用經過人民連署。

立法院人士指出，立院公投提案需要出席人數過半即可通過，而提案還必須經過協商冷凍期一個月，而且立院總質詢完才可開始處理，時間上可以趕在5月23日前完成。

罷免

延伸閱讀

反制親綠民團提4公投案 國民黨團：提與人民相關公投案應戰

影／傅崐萁邀黨籍立委開會 藍委：國民黨要做好反對黨角色

影／邀同黨立委開會 傅崐萁批賴清德要把國家搞亂

罷綠委一階段連署全須補件 傅崐萁：成案不是問題

相關新聞

藍白合反制大罷免！台中6藍委全罷 白營喊：這時機出手

台中是大罷免的指標縣市，因市長盧秀燕身分敏感，為6藍委全罷區，今拜訪盧秀燕的民眾黨主席黃國昌曾表示，民眾黨不會缺席大罷免...

男自稱罷免吳思瑤召集人嗆「公文寄到哪」 中選會曝原因：依法無資格

罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」今表示已正式收到中選會公文，但補件數量與民進黨預知的數字完全一致「929件」，批民進黨是「...

罷綠不理想被自家人罵淚崩 楊智伃曝獲朱立倫打氣「辛苦了」

罷綠團體提案連署掛零，讓藍營基層炸鍋。前立委鄭麗文在政論節目狂轟國民黨主席朱立倫對罷免無積極作為，同台的發言人楊智伃當場...

幕後／反制大罷免 國民黨團傾向「公民連署」應戰

大罷免戰來勢洶洶，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天召集藍委研商對策，會後宣布將提公投全面應戰。據了解，藍營內部傾向「公民連...

藍白一起罷吳思瑤 黃呂錦茹：這一區在野力量超過60%

大罷免升溫，國民黨將全面應戰，也呼籲「藍白合」。台北市黨部主委黃呂錦茹中午在直播節目受訪表示，以民進黨立委吳思瑤選區所在...

罷免添火 傳賴清德下動員令？蔣萬安：台積電才真的需要總統出手

大罷免潮，目前30多位藍委一階通過，傳民進黨主席賴清德已下動員令，請各地方黨部商借場地辦講座，與民團分進合擊為二階添柴火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。