幕後／反制大罷免 國民黨團傾向「公民連署」應戰

大罷免戰來勢洶洶，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天召集藍委研商對策，會後宣布將提公投全面應戰。據了解，藍營內部傾向「公民連署」先行，但仍不排除由立委提案，題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

國民黨團今天上午邀請遭罷免的黨籍立委，商討反制大罷免對策。傅崐萁會後表示，所有黨團成員一致決定，所有迫切的民生法案會一一進行，另外預計今年8月23日舉行公投，國民黨也會應戰。

據了解，國民黨籍立委對於要不要發動公投，有所討論，會中大部分藍委傾向支持提出公投提案，藉此催出基本盤出來投票；也有少部分藍委憂心，若反制罷免、公投兩頭燒，是否會顧此失彼，但最後大家一致決定要提出公投。題目擬以「反廢死」、「反空汙」兩大議題為主。

公投法定日為今年8月23日舉行，且主管機關應於公民投票日90日前公告，等於5月23日要完成相關程序，時間相當緊迫。據了解，藍委儘管覺得時間緊迫，但仍認為發動公民連署較有辦法「集氣」對抗罷免，因此傾向公民連署為主，但也不排除立委提案。

不過根據公投流程，提案人領銜提案第一階段需要1995人，連署第二階段需要29萬多人，且必須經過中選會審核、戶政機關完成名冊查對等，時間擴日廢時。

因此藍營也不排除在公民連署提案無法完成後，透過立委提出公投提案。根據公投法第15條規定，立法院提出公投提案，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票，可以不用經過人民連署。

立法院人士指出，立院公投提案需要出席人數過半即可通過，而提案還必須經過協商冷凍期一個月，而且立院總質詢完才可開始處理，時間上可以趕在5月23日前完成。