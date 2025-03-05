藍白合反制大罷免！台中6藍委全罷 白營喊：這時機出手

台中是大罷免的指標縣市，因市長盧秀燕身分敏感，為6藍委全罷區，今拜訪盧秀燕的民眾黨主席黃國昌曾表示，民眾黨不會缺席大罷免。白營喊，2階通過後，將對列危險名單2藍委廖偉翔、羅廷瑋集火力反罷免。藍營表示，樂觀其成；綠營說，依黨中央指示。

台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等一階全數過關，6罷團預計3月7日同步領取二階表格，正式邁入二階；罷免蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團都已著手補件。

黃國昌今天下午今率黨籍民代拜會盧秀燕，跨出縣市「請益之旅」第一站。針對民進黨發動藍委大罷免，民眾黨未來的角色？黃國昌表示，今日是市政交流，循盧秀燕的定位，在市府上班時間不談政治。不過，台中立委因盧秀燕的身分敏感，被列為藍委全罷區。

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹說，罷免台中藍委部分，他會建議黨中央，在罷免2階通過後，針對列危險名單的2藍委廖偉翔、羅廷瑋拔刀相助，因為2藍委當初是藍白合選上，因此會集中火力反罷免，透過動員，為2026大選前練兵，呼籲支持者投下「不同意票」。

江和樹說，尊重公民團體罷免綠委何欣純、蔡其昌，但他個人認為，何欣純、蔡其昌兩人在問政表現沒有那麼差，民眾仇恨值不高，他研判這二區罷免不會過，反增2綠委聲量，他不會支持這2區的罷免案，也會向黨中央反映，不要支持這2區罷免案。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，民進黨發動的大罷免，在各項民調都反映出「弊大於利」、「絕大多數民意不支持」，但綠營一向不會不顧當務之急是協助民營企業度過關稅難關，不甩民意，一意孤行。

顏文正指出，國民黨民代的服務與問政品質都在水準之上，不會主動挑釁，但也不懼戰，會謹慎以對。民眾黨在立院與國民黨採議題等合作，強力監督執政黨，如果在大罷免可以應援，國民黨樂觀其成。

民進黨台中市黨部主委許木桂說，現階段是回應民意，由公民團體主導，把不適任的立委換掉；至於台中罷免6藍委全數將進入二階，要扮演何種角色？民進黨台中市黨部目前依黨中央指示，不介入、提供協助代收、代轉及影印罷免表格等服務。