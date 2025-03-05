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罷免添火 傳賴清德下動員令？蔣萬安：台積電才真的需要總統出手

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會。記者林麗玉／攝影

罷免潮，目前30多位藍委一階通過，傳民進黨主席賴清德已下動員令，請各地方黨部商借場地辦講座，與民團分進合擊為二階添柴火。北市長蔣萬安今被問及此議題，蔣說，台積電赴美擴大投資及很多民生議題，才是真的需要賴清德總統出手。

蔣萬安今天下午出席2025雙北世壯運開閉幕典禮亮點公布記者會，對於傳出賴清德下令各地方黨部要來辦講座宣講，外界認為這是協助民團衝藍委二階罷免。蔣萬安說，他身為台北市長，一定和台北市國民黨籍的立法委員站在一起，全面來推動各項的市政，也謝謝國民黨籍委員過去在中央積極的協助北市很多地方建設，爭取相關的經費，會與國民黨立委持續一起努力、共同合作。

媒體也問蔣萬安，對於有罷免案傳出有幽靈連署，中選會稱這部分都是地方選委會負責，蔣說，台北市選委會都是依法依規，依照相關程序來辦理。

台積電 罷免 蔣萬安 賴清德

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