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雲林罷免立委丁學忠進入二階連署 3/8起跑目標3.5萬份

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，中選會公告第一階段通過，公民團體「雲林拔釘」將於3月8日進行第二階段連署。記者陳雅玲／攝影
公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，中選會公告第一階段通過，公民團體「雲林拔釘」將於3月8日進行第二階段連署。記者陳雅玲／攝影

公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，中選會公告第一階段通過，公民團體「雲林拔釘」將於3月8日進行第二階段連署，共設置3個常設連署據點，另有戶外、外縣市連署、海外收件等方式，丁學忠對此表示，他持續爭取推動地方發展，坦然面對無理由的惡霸。

發起罷免丁學忠的「雲林拔釘」團體表示，3月8日開始進行第二階段罷免連署，將在台西顏嘉葦議員服務處、東勢鄉東勢厝郵局附近及褒忠大同3C電子附近設置固定連署點，連署書安全目標為3.5萬份。

除3處連署點外，罷團將在各鄉鎮透過戶外出攤方式設置連署站，並在3月8日公布連署書格式及海內外收件地點，讓在外地的雲林縣民可以填寫後寄回，目標要在60天內收到預設安全份數。

丁學忠對於即將展開的第二階段罷免連署活動表示，他坦然面對無理由的惡霸，目前仍持續努力爭取及推動雲林的建設發展及民生法案。

罷免

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