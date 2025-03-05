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不罷綠委王世堅 黃呂錦茹：希望民進黨像這個「良心」看齊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。圖／匯流新聞網「中午來開匯」提供
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。圖／匯流新聞網「中午來開匯」提供

罷免升溫，對於如何攻防？台北市黨部主委黃呂錦茹上午在直播節目受訪表示，守最重要，也分成攻，北市國民黨5席立委已經各就各位，至於罷免鎖定吳思瑤、吳沛憶「雙吳」，王世堅不罷，因為他是「民進黨最後的良心」希望民進黨能像這個良心看齊。

黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問時指出，目前台北市黨籍立委，包括李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強以及賴士葆，他們立委做很好，她也比較放心，現在這5席立委在地方跑，都像當初選舉一樣認真，選民也像鋼鐵一樣幫他們防衛。

黃呂錦茹說，像王鴻薇在地方舉辦活動，經常有超過1、2千人參加，李彥秀也開始在辦客廳會了，各個立委各就各位。她也認為，罷免要有理由，所以她才下令不可以罷免王世堅，因為王反罷免，是民進黨最後良心，要守住民進黨最後的良心，希望民進黨向他看齊。

民進黨立委王世堅。報系資料照
民進黨立委王世堅。報系資料照

王世堅 罷免

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