不罷綠委王世堅 黃呂錦茹：希望民進黨像這個「良心」看齊

大罷免升溫，對於如何攻防？台北市黨部主委黃呂錦茹上午在直播節目受訪表示，守最重要，也分成攻，北市國民黨5席立委已經各就各位，至於罷免鎖定吳思瑤、吳沛憶「雙吳」，王世堅不罷，因為他是「民進黨最後的良心」希望民進黨能像這個良心看齊。

黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問時指出，目前台北市黨籍立委，包括李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強以及賴士葆，他們立委做很好，她也比較放心，現在這5席立委在地方跑，都像當初選舉一樣認真，選民也像鋼鐵一樣幫他們防衛。