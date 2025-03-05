快訊

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

衛福部揭護理人員薪水 護士公會一看納悶：沒這個行情

罷免案出現死人連署 中選會：各縣市戶政勾稽查對

中央社／ 台北5日電
中選會說，各界關心「往生者連署」的查對，是由各縣市政府戶政事務所負責，且是各縣市政府戶政事務所法定職責，都由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。聯合報系記者林伯東／攝影
中選會說，各界關心「往生者連署」的查對，是由各縣市政府戶政事務所負責，且是各縣市政府戶政事務所法定職責，都由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。聯合報系記者林伯東／攝影

全國掀起罷免潮，但卻出現死亡連署。中選會今天說，這是由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。

全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，仍待補件。

中選會表示，罷免案件由各地方選委會與戶政事務所依法查對，並非中選會查對，而各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任，中選會是就各地查對結果予以審定。有人仍刻意捏造錯假訊息並藉網傳散布是中選會查對，與法律規定、實務運作不符。

中選會說，舉例來說，各界關心「往生者連署」的查對，是由各縣市政府戶政事務所負責，且是各縣市政府戶政事務所法定職責，都由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。

中選會表示，因此，請各界勿一再否定各地選委會與戶政事務所依法行政辦理選務，更勿捏造選務錯假訊息而打擊全國各地依法行政的專任、兼職選務文官。

此外，媒體報導，國民黨質疑，目前第一階段罷免連署補件期間，中選會給予補件時間是10天，原本如果截止日期遇上週六、週日等假日，按常規作法，送件期限理應順延到週一。

中選會說，依公職選罷法第5條第1項但書規定，除因天然災害政府機關停止上班外，截止日遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。這是公職選罷法的特別規定，應優先適用，不適用行政程序法的普通規定或個別專家學者、法界人士個人理解，請各界勿再以訛傳訛。

中選會表示，以罷免案提議領銜人領取連署人名冊格式、或需補提提議人名冊等各該選務期間來說，都依前述條文的特別規定辦理。

罷免

延伸閱讀

反制大罷免 藍黨中央動起來 出錢、下放黨員名冊供連署

罷免綠委掛蛋掀藍營基層怒火 朱立倫：責任都在我

反制大罷免慢了？黃呂錦茹：違法的事國民黨做不出來

藍委罷免案全台集結！二階連署啟動 成立宣講團、網站

相關新聞

罷免添火 傳賴清德下動員令？蔣萬安：台積電才真的需要總統出手

大罷免潮，目前30多位藍委一階通過，傳民進黨主席賴清德已下動員令，請各地方黨部商借場地辦講座，與民團分進合擊為二階添柴火...

不罷綠委王世堅 黃呂錦茹：希望民進黨像這個「良心」看齊

大罷免升溫，對於如何攻防？台北市黨部主委黃呂錦茹上午在直播節目受訪表示，守最重要，也分成攻，北市國民黨5席立委已經各就各...

反制霸免 國民黨新北黨部開放代收罷免連署書

全台掀大罷免，但藍營青年發起罷免民進黨立委都待補件。國民黨新北市黨部今天發文指出，支援民團罷免連署代收，相關黨公職及國民...

罷免案出現死人連署 中選會：各縣市戶政勾稽查對

全國掀起罷免潮，但卻出現死亡連署。中選會今天說，這是由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會...

雲林罷免立委丁學忠進入二階連署 3/8起跑目標3.5萬份

公民團體發起罷免雲林縣第1選區國民黨立委丁學忠，中選會公告第一階段通過，公民團體「雲林拔釘」將於3月8日進行第二階段連署...

反制大罷免 藍黨中央動起來 出錢、下放黨員名冊供連署

中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，也有人認為黨中央沒有給糧草？對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。