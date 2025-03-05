反制大罷免 藍黨中央動起來 出錢、下放黨員名冊供連署

中選會日前公布罷免案件查核結果，有9件民進黨立委罷免案則未達門檻，引發藍營支持者批評，也有人認為黨中央沒有給糧草？對此，台北市黨部主委黃呂錦茹上午在直播節目受訪表示，現在每周過濾黨員名冊，並報告一次，小組長也要親自去拜訪，黨中央也詢問基層，需要多少預算，可以提出。

黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，對於大罷免第一階段連署，現在是32比0？

黃呂錦茹表示，第一階段連署要補件，她很有信心，且透露目前已收集雙倍的連署，且繼續連署中。

對於外界建議可以成立專案發動募款？黃呂錦茹說，募款的建議很好，但對於黨內認為沒有糧草，她已經向黨中央 抗議，對於預算多少？怎麼做？她說黨中央已經問她要多少預算？可以提出來，所以「現在來得及」。

她說，連署擺攤是不小的開銷，例如擺攤要向警察局申請路權，一個要3萬元保證金，且14天後才能拿回來，擺3個就要9萬。

黃呂錦茹也說，第一階段被退件，的確要反省，但她質疑的是，中選會並未說明哪些名單是不合格的，甚至不合格連署的件數是以千件在退，相對綠營的不合格件數僅百件左右，她說「我們也很疑惑」。