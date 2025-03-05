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罷團疑似違法募款 國民黨「打惡罷戰隊」赴監院檢舉
國民黨日前舉行記者會揭露罷團疑似違法募款，「打惡罷戰隊」成員台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻等人今赴監院，檢舉惡罷團體違法收受政治獻金，希望監察院儘速處理。
柳采葳表示，監察院上周才發新聞稿提及募款應有法律遵循，並敦促行政院修法處理，就是認為罷免募款不合法。如今有罷團幹部直接在群組裡教導大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監院不要閹割自己的權力，儘速審查。
對於罷團幹部質疑國民黨公開個資，柳采葳反擊，罷團幹部資料早就公布在網路上，國民黨何錯之有？況且個資法規定，若攸關公眾利益就可有條件公布，請罷團不要再拗，現在罷免已不是單純的公民活動，而成為賺取暴利的非法手段。
新北市議員江怡臻說，證據明明白白，罷團還振振有詞，何況去年基隆市罷樑團體宣稱，會公布募款金流與剩餘款項，但現在罷免案結束，公布在哪裡？罷團還要吸金到什麼時候？
國民黨發言人楊智伃批評，罷團知法犯法，在群組中匿名教導大家如何以現金違法募款，證據確鑿，且所有資料都在網路上可受公開查證，國民黨沒有違反個資法，罷團不要再轉移焦點、避重就輕，如果無法說清楚講明白，就讓法院、監察院來對簿公堂講清楚。
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