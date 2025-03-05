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名嘴控肉搜罷免領銜人 王鴻薇：核實民進黨酬庸養人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
有媒體名嘴指稱，國民黨立委王鴻薇透過助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏的資訊。王鴻薇今日駁斥。記者曾原信／攝影
有媒體名嘴指稱，國民黨立委王鴻薇透過助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏的資訊。王鴻薇今日駁斥。記者曾原信／攝影

有媒體名嘴指稱，國民黨立委王鴻薇透過助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏的資訊。王鴻薇今日駁斥，她的辦公室向向國防安全研究院，合於規定調閱及索資，且領銜人疑為民進黨在政府單位酬庸人，經核實，確實曾於國防安全研究院任職，皆為公開資料。

針對名嘴指稱，王鴻薇說，在野黨立委向政府單位索資，調閱資訊。若以國防安全研究院體制而言，如有疑義可以溝通、或是向上呈報最高到達國防部長，然而國防安全研究院人員竟經過層層匯報至執政黨立委總召柯建銘助理，無疑是以「黨」領「軍」，也坐實民進黨利用公務員情報網路，監控在野黨，協同攻擊政敵。如果民進黨立院黨團總召柯建銘的助理大於國防部長，這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖。

王鴻薇強調，本索資相關資料源於民眾舉報，罷免案領銜人陳柏宏疑似係民進黨在政府單位酬庸養人，目前經過核實查證，其過去確實於國防安全研究院任職政策分析員，資歷職稱皆為公開資料，惟是否仍然在職需要進一步確認，大家可以容忍一邊領納稅人錢，一邊領銜罷免嗎？而這也完全坐實民進黨用公帑養人，需要時轉身便為側翼、政治打手，當知道自己要被揭露時，就偽裝平民被肉搜。

罷免

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