藍質疑罷免團體違法收取政治獻金 赴監察院檢舉

罷免潮如火如荼之際，國民黨台北市議員柳采薇、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃等人質疑罷免團體違法收取政治獻金，今天檢附相關證據資料，赴監察院檢舉罷免團體。

國民黨日前質疑，罷免國民黨立委王鴻薇的團體社群群組，有人在其中教民眾如何協助違法募款，柳采薇、江怡臻、楊智伃等人今天到監察院檢舉，由值日監委葉宜津聽取陳情。

柳采薇受訪時表示，監察院日前指出，罷免案提議人的領銜人與被罷免人欲進行募款，但現行選罷法及政治獻金法無明文規定，行政院應加速修法，而現在罷免幹部就在群組裡面教導民眾如何違法進行募款，希望監察院能儘速處理此事。

江怡臻則說，去年罷免基隆市長謝國樑的罷免團體曾說要公布相關金流，但如今罷免投票都結束了仍無影無蹤，令人憂心今年的相關罷免案件也會複製去年基隆的情況。

楊智伃表示，罷免團體在群組中利用匿名方式，教導大家如何將募款交給罷免團體，根本是知法犯法，且相關資料網路上都查得到，希望監察院能查明白，避免民眾對民主的熱情遭罷免團體消磨。

此外，部分罷免團體質疑國民黨公布領銜人個資，柳采薇則說，相關資料公布皆是依據個資法，且很多資料罷免團體根本就自行公布在網路上。