罷綠委一階段連署全須補件 傅崐萁：成案不是問題

藍營青年發起罷免民進黨立委，第一階段連署全須補件，引發基層不滿。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，罷免國民黨立委的團體去年10月就違法進行，而國民黨依法依規，今年2月1日才開始進行，倉促下當然會有很多手續上的問題，現在他們全力補強中，成案不是問題。

罷免國民黨立委團體第一階段連署全數過關，即將展開第二階段連署，反觀國民黨以罷制罷受挫，罷免民進黨立委全數須補件，也讓不少藍營人士質疑黨中央無作為，國民黨前立委鄭麗文更在政論節中砲轟黨中央，同台的國民黨發言人楊智伃一度委屈落淚。

國民黨團為因應大罷免潮，今天移師台大醫院國際會議中心舉行會議討論，多位藍委接連表達對於大罷免的看法。傅崐萁會前表示，這些罷團國民黨立委團體去年10月就違法進行，在中選會一路強制保護下，做一些相關的違法作為，去年9月就開始，而國民黨依法依規，任期滿1年後，今年2月1日才開始進行，倉促下當然會有很多手續上的問題，現在全力補強中，很多成案不是問題。

國民黨立委徐巧芯說，國民黨並不是沒有在動，或許是速度慢了一點點，不管是補件成功，還是第一次就成功，成案就是成案，不會因是補件通過的罷免案就矮人一截，她相信中央黨部精確鎖定的幾位綠委，第一階段絕對可以過關，第二階段也絕對可以成案。

談及楊智伃落淚，徐巧芯說，大家應該要多給楊智伃一些鼓勵，先前YouTube網紅「八炯」與饒舌歌手閩南狼，衝中央黨部的時候，這些青年朋友站在第一線保護國民黨，所以昨天看到楊智伃哭了，非常不捨。

至於黨中央是否要有更多作為，國民黨立委賴士葆表示，黨中央很努力了，大家槍口對外，面對惡罷，全世界沒一個國家執政黨發動大罷免，只因為選輸，此例不可開，所以一定要大勝民進黨，讓民進黨立院黨團總召柯建銘、賴清德總統知道台灣民主不是可以操弄的，連綠營大老林濁水都看不下去了。