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罷免立委「死人連署」比例高 中選會：縣市政府勾稽查對

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
全台罷免團體送交提議書，卻陸續出現「死人連署」狀況。圖／報系資料照片
全台罷免團體送交提議書，卻陸續出現「死人連署」狀況。圖／報系資料照片

全台掀起罷免潮，但罷免立委的提議人名冊卻陸續傳出有往生者姓名。中選會表示，罷免案件查對是由各地地方選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，而各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任；各界關心「往生者連署」部分，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認。

中選會表示，罷免案件查對，是由各地的地方選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，並非中選會查對，而各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任；中選會就各地查對結果審定。但有人仍刻意捏造錯假訊息並藉由網傳散布是中選會查對，則核與現有法律規定、實務運作均有不符。

中選會舉例，關於往生者連署查對部分，是由各市縣政府戶政事所依法查對，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，請各界勿一再否定各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法行政辦理選務一事，更勿捏造選務錯假訊息，打擊全國各地依法行政之專任、兼職的選務文官。

至於外界質疑選務期間計算部分，中選會表示，依公職選罷法第5條第1項但書規定，期間的末日，除因天然災害政府機關停止上班外，其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日時，不予延長，因此計算方式是公職選罷法的特別規定，不適用行政程序法之普通規定或個別專家學者、法界人士之個人理解。

中選會再舉例，如高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案，中選會於2020年1月20日函請提議領銜人於文到次日起10內領取連署人名冊格式，領銜人則於2020年1月28日到會領取，當時適逢2020年農曆春節假期期間，中選會亦依法受理其領取格式，是公職選罷法的特別規定，且是法律明文所定，各項選務期間規定及其計算方式，均依公職選罷法特別規定辦理。

罷免

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