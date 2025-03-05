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大安、文山罷團二階過關綠營恐成關鍵？ 罷團：不排斥合作

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中選會近日公布第二波送件罷團一皆結果，包含大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆第一階段都過關，罷團預計3月中展開二階連署。記者洪子凱／攝影
中選會近日公布第二波送件罷團一皆結果，包含大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆第一階段都過關，罷團預計3月中展開二階連署。記者洪子凱／攝影

中選會近日公布第二波送件罷團一皆結果，包含大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆第一階段都過關，罷團預計3月中展開二階連署，外界認為在「深藍」選區連署勢必艱困，綠營是否介入成焦點。兩邊罷團表示，活動規畫已準備，不會主動尋求外部勢力幫忙，但如果接下來綠營投入罷免活動也不排斥合作。

大安、文山過去被視為北市深藍票倉，近年來議員、立委選舉皆是藍大於綠，攤開本屆立委選舉，現任大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆都是以超過5%以上票數贏下選戰，如今兩邊民團展開連署都順利通過第一階段，但外界認為要在60天取得3、4萬份連署書也是不小挑戰。

罷免羅智強民團「大安強強滾」領銜人小喻說，二階段預計3月中展開連署，包括每天都會在街頭舉牌連署，配合羅現在大安百萬步，團隊也會開始走路宣傳、里民活動，友善店家連署站也在募集，國民黨日前針對友善店家查水表不得不說相當成功，很多店家因害怕選擇婉拒也都尊重，願意店家也會請他們不用擔心，希望大安區50個里，每個里都有一個連署站。

罷免賴士葆團起「文山退葆」發起人林啟群表示，包含第一階段每天的街頭舉牌及周末固定宣講原則上都不會停，連署點部分目前規畫景美、木柵、文山、南中正各一個固定連署點，另外也在募集友善店家願意協助收送連署書，二階預計要收2萬多份連署書，團對預計還會多送5、6千份至中選會，預計屆時有機會收到3.2萬份連署書。

至於是否會希望政黨介入協助，小喻表示，目前所有二階宣傳已規畫，對於政黨協助他們不動主動要求，但在地議員、勢力願意給建議幫忙連署也樂見其成；林啟群表示，目前民進黨尚未正式表態挺大罷免，所以團隊現在也有保持距離，除了民代幫忙轉交連署書外，物資配送都先婉拒，未來如果民進黨有正式投入，他也樂觀其成，也願意有合作活動。

大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆第一階段都過關，罷團預計3月中展開二階連署，外界認為在「深藍」選區連署勢必艱困，綠營是否介入成焦點。記者洪子凱／攝影
大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆第一階段都過關，罷團預計3月中展開二階連署，外界認為在「深藍」選區連署勢必艱困，綠營是否介入成焦點。記者洪子凱／攝影

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