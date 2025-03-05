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罷免王美惠領銜人放棄2階連署 有藍營支持者不放棄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，領銜人陳志全聲明放棄2階連署，市選委會昨天將審查結果報中選委會，罷免失效，依中選會公告為準。圖／聯合報資料照片
提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，領銜人陳志全聲明放棄2階連署，市選委會昨天將審查結果報中選委會，罷免失效，依中選會公告為準。圖／聯合報資料照片

提議罷免嘉市立委王美惠1階連署書，出現有連署者過世被冒名造假連署，還有人被盜用個資冒名連署，領銜人陳志全表達歉意聲明放棄2階連署，市選委會昨天將審查結果報中選委會，罷免失效，依中選會公告為準；國民黨市黨部接到許多黨員電話，要求持續罷免。

1階提議罷免名名冊審核，市選委會向戶政機關、銓敘部等機關，進行連署者身分查核，軍人、公教人員依法不能連署，依規定發出確認函核對，不符規定連署書刪除。

第1階段送交罷免提議書2502份，通過門檻須2159份，審核完成交中選會核對公布，通過一階，再進入第2階段連署須2萬1587份。市選會說，雖領銜人聲明放棄2階罷免連署，但罷免審核程序照常進行，中選會審核結果若未達1階門檻，會請領銜人法定期間補齊人數，不補罷免失效，失效與否由中選會公告為準。

國民黨市黨部連日來接到許多黨員電話，要求持續罷免，黨部說，罷免王美惠非黨部發動，依領銜人為主，領銜人聲明放棄2階連署，黨部無著力點。

罷免領銜人陳志全對於被冒用民眾及家屬表示歉意，他說，連署造假已碰觸個人底線，因此第2階段罷運停止運作，不再有罷免動作。

王美惠說，嘉市接連發生往生者連署及冒名連署況，令人非常憤怒。民眾個資被盜用在連署書上，等同詐騙集團行為，絕對不可容忍，希望違法行為受到法律制裁。

王美惠指出，接到民眾陳情，曾提供個資給某黨派，擔心個資遭冒用，民眾也主動向地方選委會查詢，但得到回應是，現行法規未提供主動查核機制，民眾只能處於被動等待，選委會不是每份連署都會查核，這樣不僅無法防堵假冒問題，更可能縱容違法。

罷免嘉市立委王美惠1階提議名冊市選會送中選會。 記者魯永明／攝影
罷免嘉市立委王美惠1階提議名冊市選會送中選會。 記者魯永明／攝影

罷免

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