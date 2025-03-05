趙少康首度站台 力挺罷免吳沛憶連署

中廣前董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌等人昨赴罷免民進黨立委吳沛憶的連署站打氣。趙少康說，若罷免綠委的一階連署沒通過會被民進黨笑死，國民黨就等著挨打；黨中央真以為民進黨沒介入就是犯傻，罷綠一階都沒過不但很丟臉，更別提2026、2028大選，連立院都動不了。

罷免吳沛憶的「憶事吳成」昨在萬華國光市場前設連署站，趙少康首度站台力挺。領銜人劉思吟說，持續朝2萬5千份以上連署書邁進。

趙少康表示，補件時間有10天，請選區公民踴躍連署，否則沒通過會被民進黨笑死、等著挨打，達不到以戰止戰的目的，也讓支持者失望。

「民進黨已經傾府院黨之力」，趙少康說，立院民進黨團總召柯建銘透露去年2月就和賴清德總統等人商議展開大罷免，根本是不服輸、不承認選舉結果，是反民主，全世界沒有一個國家這樣做。

趙少康說，一階要過關只要3千人，一個議員的力量就夠了，若國民黨中央真以為民進黨府院黨都沒介入，是外圍團體推動罷免，真的是大笑話，就是犯傻。

趙少康向該選區市議員鍾小平喊話，包括一階段3千份和二階段2萬份。鍾小平說，身為在地議員，兩階段連署缺額全都交給他。他說，國民黨中央根本沒有發動，建議連線雙北、宜蘭，讓罷免二階段過關，否則可能有滅頂之災。

郝龍斌說，民進黨兵臨城下，把刀架在國民黨立委的脖子上，他看不下去才站出來，呼籲支持者協助國民黨完成一階連署，若一階都完成不了，談什麼以罷制罷？

同遭推動罷免的國民黨立委賴士葆說，藍營黨團會找時間討論，黨中央有動，但角度不同，此時砲口要對外，在各自崗位相輔相成，讓全世界第一次執政黨發動大罷免變成世界笑話。

外傳賴總統將出面力挺被「惡罷」的綠委，民進黨祕書長林右昌昨回應「沒聽過這個規畫」。