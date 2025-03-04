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網傳罷團春酒照 國民黨批政府還對違法募資視若無睹？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨日前指控罷團涉及違法募款，還成立公媽違法課金群組，網路上流傳疑為罷免國民黨立委李彥秀團體春酒照片，國民黨質疑，惡罷團體募資前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，民進黨政府還對違法募資視若無睹？圖／取自國民黨臉書
國民黨日前指控罷團涉及違法募款，還成立公媽違法課金群組，網路上流傳疑為罷免國民黨立委李彥秀團體春酒照片，國民黨質疑，惡罷團體募資前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，民進黨政府還對違法募資視若無睹？圖／取自國民黨臉書

國民黨日前指控罷團涉及違法募款，還成立公媽違法課金群組，網路上流傳疑為罷免國民黨立委李彥秀團體春酒照片，國民黨質疑，惡罷團體募資前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，民進黨政府還對違法募資視若無睹？

台北市議員柳采葳、國民黨發言人楊智伃等人，明將赴監察院檢舉罷團違法收受政治獻金。

國民黨指出，網路上流傳出疑似是惡罷團體「港湖除銹」春酒的照片，讓網友質疑「你的捐款被罷團拿去吃大餐！」惡罷日前才遭爆透過「課金公媽」違法募款，而今又現這一幕，不禁讓人聯想到去年基隆罷免案中，罷團違法募資、資金不明的黑歷史。

國民黨表示，當初基隆罷樑團體透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，並承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項。然而，罷免早已落幕，金流卻至今無人交代，甚至連當初捐款的支持者都站出來、公開曬出小物照片，要求團體履行承諾，這樣的募款黑箱，難道不是變相詐欺？

國民黨表示，如今惡意罷免行動被爆出違法募款、被揭露內部群組指導支持者「以現金交由有志工證的志工」，企圖規避「政治獻金法」的監管，讓支持者出資卻不留下任何正式金流紀錄，「政治詐騙秀」之後，竟還有最低9680元起的春酒可以吃？惡罷團體早已劣跡昭著，違法情事更是踐踏民主精神，然而民進黨政府卻還對違法募資視若無睹？毫無作為？簡直令民眾心寒。

罷免

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