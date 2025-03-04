罷綠委有信心衝二階連署 黃健庭：不能讓立院成綠附庸

近期全台大罷免潮來襲，國民黨秘書長黃健庭今日表示，他相信12件罷綠委案補件會成功，號召民眾齊心「罷綠不罷藍」，不能讓立法院淪為民進黨附庸。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請黃健庭，討論大罷免議題。

黃健庭說，3月12日是中華民國國父、中國國民黨總理孫中山逝世100周年。從3月1日開始為期一個月，國民黨中央黨部二樓有辦紀念展覽，歡迎大家參與。此外，3月7日上午在國民黨智庫國家政策研究基金會舉辦研討會、3月12日當天也有辦紀念音樂會，同時全國各地都有辦植樹、健走活動，除了緬懷國父，也要讓年輕世代建立正確的歷史觀念，發揚國父精神。

黃健庭表示，國父思想在中華民國憲法第一條，「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，有很多都落實在台灣的經濟建設、政治架構當中。國父「以民為本」的民主，現在卻變成「民進黨做主」才是民主。國父奮鬥這麼久，民進黨卻想把台灣打造成獨裁政權。

黃健庭續指，尤其最近民進黨推大罷免，這屆立法委員才剛就職一年就無差別發動罷免，完全是浪費社會資源，製造動盪與對立。黃健庭批評，民進黨就是不能接受在國會沒過半，賴清德沒辦法像蔡英文任內一樣，對立法院予取予求，為所欲為，所以才推大罷免。

黃健庭認為，大罷免是一個完全不對等的比賽，民進黨有國家機器作武器，尤其中選會立場鮮明，擺明說「選罷法」新法不適用，要用舊法，還把罷綠的案都退件。民進黨執政下的監察院、大法官、NCC、中選會，哪一個獨立超然行使職權？

黃健庭強調，第一階段雖有12件罷綠案被退件，但都有掌握，補件狀況熱烈，相信可以達標。國民黨也做好準備，進入二階全力應戰。他呼籲民眾「罷綠不罷藍」，不要讓立法院淪為民進黨附庸，不能讓民進黨把國家帶入絕境。

何志勇批評，近期罷免領銜人之一的曹興誠風波不斷，甚至因捐款問題延燒，轉而「抹紅」清華大學，甚至批評任內適逢清華百年校慶並推動兩岸清華交流的前校長陳力俊是「親中舔共」，是可忍，孰不可忍。2001年陳水扁任內清大就開始兩岸學術交流，且台灣所有國立大學都有推行，曹興誠這是對所有大專院校開戰。

何志勇續指，國際局勢變化快速，川普先後暫停援助烏克蘭、加徵對中國大陸關稅，去年中國大陸嫦娥六號實現世界首次月球背面採樣返回，而美國SpaceX發展星艦計畫，預計在2030年將人類送上火星，台灣卻在搞大罷免，完全跟世界脫鉤，讓人感覺民進黨政府就是關起門來，拒絕兩岸交流，完全沒有自信。

陳學聖也批評，過去民進黨也推兩岸交流，包括賴清德總統於台南市長任內赴上海，監察院長陳菊任高雄市長時也訪天津、廈門等地；蘇貞昌任民進黨黨主席時還誇獎兩岸交流是「很好的事情」。