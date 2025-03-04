主張非核到底 環團籲罷免擁核藍委

國民黨主席朱立倫日前指出，國民黨團本會期將修正「環境基本法」，要把非核家園改為「非碳家園」，也包含修改「核子反應器設施管制法」，將核子反應器設施的使用年限從目前的40年延長到60年等。環團表示，邀請所有反核團體以「非核護家園」為信念加入推動罷免擁核藍委的行列。

台灣環境保護聯盟表示，台灣沒有發展核電的自然和社會條件。台灣是地狹人稠的海島，地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生類似美國三哩島、烏克蘭車諾比、日本福島的重大核電災變，可能讓台灣滅亡。此外，萬年毒物核廢料至今找不到處置場所。發展核電會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為，因此主張打造台灣成為非核家園。

台灣環境保護聯盟指出，為了反對核四的興建，聯盟曾於1994年和多個反核團體合作推動罷免支持核四預算的擁核立委。當年成功讓5位立委進入罷免投票階段，分別是台北縣的林志嘉、洪秀柱、詹益仁與韓國瑜，以及台北市的魏鏞，當時國民黨獨大的立法院眼看民眾連署踴躍，便開始修改「選罷法」，將罷免提案、連署和通過的門檻提高，使得許多罷免案無法成案，前述交付投票的5位立委也因而無法罷免成功。

台灣環境保護聯盟表示，2024年國會改選後，向來擁核的國民黨在成為國會最大黨之後，結合民眾黨掌握國會過半席次，違逆民意提出多項擁護核電延役和重啟的提案。針對這些擁護核電的立委，聯盟在去年就希望他們懸崖勒馬，否則將會考慮採取包括罷免的反制手段。

台灣環境保護聯盟指出，近日國民黨主席朱立倫要求藍委提出擁核提案，包括要修正「環境基本法」，把「非核家園」改為「非碳家園」，以及修改「核子反應器設施管制法」，將核子反應器設施的使用年限，從目前的40年延長到60年等，儼然變本加厲，因此邀請所有反核團體以「非核護家園」為信念加入推動大罷免的行列，克盡台灣公民團體的責任。