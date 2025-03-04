台中6藍委「全罷」邁入2階連署 3月7日領件

全台大罷免，台中6名國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣罷免一階提議審議全數過關，6罷團決定，預計本月7日一早至中選會，同步領取二階連署書，當天下午3時後，就可在台中展開連署，正式邁入罷免二階。

罷免中四選區立委廖偉翔的「展翅廢翔」罷團說，扣除造冊作業，罷免二階募集連署剩50天，目標為開跑前2周要收到逾兩萬份的連署書、4月30日要收集破5萬份連署，才能保險進入三階投票。

中六「敲羅行動」罷團表示，第二階門檻需要2萬7337份連署文件，扣除造冊等文書程序，能夠業時間不到50天，保守門檻為破7萬份連署書。