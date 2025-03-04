聽新聞
0:00 / 0:00
台中6藍委「全罷」邁入2階連署 3月7日領件
全台大罷免，台中6名國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣罷免一階提議審議全數過關，6罷團決定，預計本月7日一早至中選會，同步領取二階連署書，當天下午3時後，就可在台中展開連署，正式邁入罷免二階。
罷免中四選區立委廖偉翔的「展翅廢翔」罷團說，扣除造冊作業，罷免二階募集連署剩50天，目標為開跑前2周要收到逾兩萬份的連署書、4月30日要收集破5萬份連署，才能保險進入三階投票。
中六「敲羅行動」罷團表示，第二階門檻需要2萬7337份連署文件，扣除造冊等文書程序，能夠業時間不到50天，保守門檻為破7萬份連署書。
罷團表示，啟動二階連署後，8日（周六）下午2時，在二七部隊紀念碑（台中市東區公園東路、南京六街交叉口），參加「食飯丸，紀念二七部隊」，並於9日（周日）下午2時，前往台中公園平等街出入口廣場，參加台派民國派攜手反共等活動，為連署造勢增溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言