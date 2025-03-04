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台中6藍委「全罷」邁入2階連署 3月7日領件

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
罷免中四立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」志工，3月1日在西屯區清靈宮擺攤，為罷免二階暖身。記者趙容萱／攝影
罷免中四立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」志工，3月1日在西屯區清靈宮擺攤，為罷免二階暖身。記者趙容萱／攝影

全台大罷免，台中6名國民黨立委廖偉翔黃健豪羅廷瑋楊瓊瓔顏寬恒江啟臣罷免一階提議審議全數過關，6罷團決定，預計本月7日一早至中選會，同步領取二階連署書，當天下午3時後，就可在台中展開連署，正式邁入罷免二階。

罷免中四選區立委廖偉翔的「展翅廢翔」罷團說，扣除造冊作業，罷免二階募集連署剩50天，目標為開跑前2周要收到逾兩萬份的連署書、4月30日要收集破5萬份連署，才能保險進入三階投票。

中六「敲羅行動」罷團表示，第二階門檻需要2萬7337份連署文件，扣除造冊等文書程序，能夠業時間不到50天，保守門檻為破7萬份連署書。

罷團表示，啟動二階連署後，8日（周六）下午2時，在二七部隊紀念碑（台中市東區公園東路、南京六街交叉口），參加「食飯丸，紀念二七部隊」，並於9日（周日）下午2時，前往台中公園平等街出入口廣場，參加台派民國派攜手反共等活動，為連署造勢增溫。

罷免中四立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」志工，3月1日在西屯區清靈宮擺攤，為罷免二階暖身。記者趙容萱／攝影
罷免中四立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」志工，3月1日在西屯區清靈宮擺攤，為罷免二階暖身。記者趙容萱／攝影

廖偉翔 楊瓊瓔 江啟臣 罷免 羅廷瑋 連署書 顏寬恒 黃健豪

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