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罷團借公園招募遭拒？桃園八德區公所：一借3個月不符規定

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市罷免團體欲申請在八德區大湳公園招募志工傳出碰壁。八德區公所指出，罷免團體向他們諮詢欲借用公園長達3個月，不符合公園借用7天期間規定。聯合報系資料照
桃園市罷免團體欲申請在八德區大湳公園招募志工傳出碰壁。八德區公所指出，罷免團體向他們諮詢欲借用公園長達3個月，不符合公園借用7天期間規定。聯合報系資料照

罷免來襲，桃園6席藍委一階提議率先過關，準備邁入二階連署，但傳出有罷免團體欲申請在八德區大湳公園招募志工卻碰壁。對此八德區公所指出，罷免團體向他們諮詢欲借用公園長達3個月，不符合公園借用7天期間規定，且無要求要以法人或團體申請。

市議員許家睿接獲罷免團體諮詢，向公所借用大湳公園辦連署活動被回絕的情形，他向公所了解，公所表示要以機關法人或社團名義來申請才行；但他認為就過去選舉經驗，單純在公園辦活動，個人申請並無不可，但何以到了罷免，卻是規定重重。

許家睿強調，市府應該積極保障人民行使選舉、罷免的權利，只要沒有脫序或擾亂秩序情形，本於行政中立，不應有行政上的阻撓。但現在難免給人事前審查、從嚴的感覺，無形中墊高民眾參與政治的門檻，要求市府應讓罷免活動，比照選舉同等處理。

對此八德區公所回應，日前有罷免團體來電業務課諮詢大湳公園借用申請事宜，其借用期間連續從3月至5月，長達3個月含假日，不符合公園借用期間規定，也會影響公園民眾使用，因此當下建議他們再評估有無其他適合場所，並無要求要以法人或團體申請。

八德區公所強調，罷免團體僅電話諮詢，沒有實際送件遭公所回絕等情事，公園場地租借用依公園管理自治條例、公園場地使用辦法及相關法令規定辦理。申請公園場地使用應檢附：1、申請表。2、公園場地使用切結書。3、活動企劃書或實施計畫。4、使用場地時間公共意外責任險（副本蓋大小章）。5、申請人負責人存摺影本。6、身分證明文件。7、申請人及負責人為個人者請附身分證正反面影本；申請人為法人、公司或團體請附負責人及立案證明文件影本；機關、學校則免。8、退還保證金申請書及領據。

市府工務局則指出，八德區大湳公園上一次是2022年11月19、20日候選人辦宣導活動，是議員候選人伍世文辦理2天「與民眾同樂」宣導活動，集會遊行定義為三人以上活動，以團體或單位申請比較合宜，市府尊重各管理單位行政裁量，申請者必須符合相關申請規定，各公所也訂有一套受理流程。

罷免

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