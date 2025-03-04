大罷免！綠鎖定盧秀燕子弟兵、2藍委列危險名單 藍反擊

全台大罷免，台中4名藍委罷免一階過關，其中盧秀燕子弟兵、廖偉翔、羅廷瑋被綠營鎖定列危險名單，準備強攻，綠市議員表示，依黨中央指示，全力以赴；藍營以內部參考民調反擊表示，罷綠營推動的大罷免在基層未獲普遍支持。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔，以及2綠委蔡其昌、何欣純，全數被提案罷免。

其中，罷免廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒等4藍委一階提議經中央選舉委員會審議過關，6罷團預計若本周江啟臣、楊瓊瓔一階過關，將同步領表，邁入二階；罷免蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團都已著手補件。

罷藍委的罷免團體表示，目前6區罷團採串連，可全區收件，其中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒等4區的罷免領銜人都已收到二階領表通知，可在3月8日至5月6日啟動二階。

罷團說明，領取二階表格就代表罷免二階開始計時，且僅有60天連署，因此罷團商討待罷免江啟臣、楊瓊瓔一階審議過關，預計最快本周6區罷團同領二階罷免表格，正式邁入罷免二階，各區二階目標衝高逾4萬份，以便在今年7月進入三階投票。

民進黨西屯區市議員陳淑華說，現階段是回應民意，把不適任的立委換掉，由公民團體主導，目前依黨中央指示，提供服務處做為代收、代轉罷免提議書，未來二階後要扮演何種角色？待黨中央指示。

民進黨中西區市議員黃守達說，一階、二階，他的服務處都會站在協助立場，設置連署站、諮詢情報站等，只要公民團體有需求，他都不缺席，服務到底，至於未來是否參加補選？他認為，要視該區罷免如何推進，目前的重點在於如何遏止藍白立委在立院濫權、惡搞。

根據藍營內部參考民調顯示，中四選區立委廖偉翔在地方民眾反應理性冷靜。民調顯示，僅有51.4%的民眾知曉罷免連署，而在知情者中，反對罷免高達43%，遠超支持罷免的24.9%，這顯示廖偉翔在中四選區內擁有民意基礎。

中六選區立委羅廷瑋也是如此，根據民調，近一年來，羅廷瑋獲得45.4%的民眾滿意度，不滿意度27.4%。