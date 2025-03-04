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民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
罷免立委活動沸沸揚揚。記者潘俊宏／攝影
罷免立委活動沸沸揚揚。記者潘俊宏／攝影

罷免席捲全台，罷免國民黨立委已有35件邁入二階連署，最新民調顯示，儘管8成民眾認為立院衝突嚴重，但若有機會重選，逾半民眾仍會支持原來的候選人，僅13％民眾表示不會，3成不表態；知情人士解讀，若倒閣重選，藍綠版圖恐相差不遠，透過罷免完成改選比較好。

TPOC台灣議題研究中心民調指出，絕大多數民眾認為立院衝突嚴重，達85.8%。不過，針對立法院衝突的責任歸屬，認為國會多數黨和執政黨責任較重的相去不遠，皆占3成5左右。

針對選區立委滿意度，現任立委為民進黨的選區，選區內民眾對於立委滿意度，56.7%滿意、26.1%不滿意；現任立委為國民黨的選區，選區內民眾對於立委的滿意度，43.7%滿意、36.3%不滿意。

被問到若再有一次機會重新投票選舉，是否支持原來的候選人，54.6%表示會、13.0%不會、32.3%無明確意見；無論支持藍或綠，都有近8成民眾會支持相同候選人。

知情人士指出，此次民調與預期差不多，一階結束後將進入「冷卻期」，但觀察近期議題走向，在野陣營對聯電董事長曹興誠、相關領銜人的攻擊，或藍營執政縣市來查水表，都讓罷免話題保溫。

知情人士認為，民調中也凸顯出，即使現在倒閣，改選結果與當前國會藍綠版圖相去不遠，國民黨在選區劃分與選制上仍有優勢，也帶有運氣成分。該人士認為，透過罷免完成國會改選，會比倒閣來得好。

本次民調是反共護台聯盟委託TPOC台灣議題研究中心進行調查，對象為全國年滿20歲民眾，調查時間為2月26日至3月1日，採市話調查，以分層比例隨機抽樣，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣，成功訪問1071人，在95％信心水準下，抽樣誤差最大值為正負2.99百分點。

國民黨 民調 民進黨 立法院 罷免

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