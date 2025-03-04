快訊

閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

鋒面持續影響！16縣市大雨特報 3地注意暴雨持續到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首見！新竹市長、立委雙罷2階開跑 13處實體連署站曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起展開。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起展開。圖／立委鄭正鈐辦公室提供

全台掀大罷免，新竹市長高虹安國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起將開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站，並表示第2階段的目標將朝各5萬份、雙罷共10萬份連署書努力。

新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，戴振博今天公布13處實體連署站，包括民進黨新竹市黨部及各市議員服務處、立委柯建銘服務處和陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔服務處等。

戴振博指出，先前第1階段的提案連署，包括鄭正鈐及高虹安都各送出7000份，合格率約是96%；因第2階段從6日起，2個月內要送出連署書，將朝各5萬份、兩人共10萬份目標努力，扣除造冊時間，希望4月中下旬能完成連署目標。

戴振博表示，依據2024年立委選舉竹市的選舉人數，罷免鄭正鈐的第2階段連署人門檻需3萬5465份，另依據2022年市長選舉人數，罷免高虹安的第2階段連署人門檻需3萬5076份，為提高連署有效份數，因此目標設定為各5萬份連署書。

戴振博也向市民喊話，為了新竹市的光榮及遏阻國會亂象希望大家「站出來」，罷免荒廢市政及毀憲亂政的高虹安及鄭正鈐，用民意及公民力量展現民主精神。

此外，某公民團體近期也開始進行雙罷免宣傳，包括有竹科卡車媽媽到十八尖山邊運動邊宣講連署罷免行動，也有團體設計罷免貼紙及文宣，期許4月下旬能提前完成連署目標。

新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站。圖／戴振博提供
新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站。圖／戴振博提供
新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站。圖／戴振博提供
新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站。圖／戴振博提供

國民黨 罷免 鄭正鈐 高虹安

延伸閱讀

大罷免台中2綠委一階未過關 藍營：有點輕忽未介入

趙少康首站台挺罷免 罷吳團體招募二階志工

藍營精準罷免 賴士葆嗆綠營：罷掉也要選得上

高虹安出席寺廟上梁典儀 他讚高「用心的地方首長」

相關新聞

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

大罷免席捲全台，罷免國民黨立委已有35件邁入二階連署，最新民調顯示，儘管8成民眾認為立院衝突嚴重，但若有機會重選，逾半民...

桃園罷團借場地被拒 理由竟是公園有毒蘑菇...

民間團體連署罷免國民黨立委，預計9日在桃園市桃園區朝陽公園辦活動，但向區公所申請租借碰壁，得到的回覆是公園有毒蘑菇，引發...

全台首見！新竹市長、立委雙罷2階開跑 13處實體連署站曝光

全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起將開跑，雙罷提案...

二階連署2小時200人？藍委鄭文婷提告 領銜人嗆：不要害怕

為反制罷免國民黨基隆立委林沛祥，親藍民團發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，鄭今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣...

大罷免台中2綠委一階未過關 藍營：有點輕忽未介入

藍綠大罷免立委潮如火如荼，中選會公布第一階段通過名單32人皆為國民黨立委，民進黨立委第一階段全數未達門檻需補件。台中藍綠...

綠營發動大罷免 賴清德是否出面？辜寬敏遺孀：不投入會被人民唾棄

大罷免如火如荼，70個民間團體今（4）日發動「NGOs響應大罷免」，針對賴清德總統是否該出面力挺大罷免，辜寬敏基金會董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。