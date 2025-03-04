全台首見！新竹市長、立委雙罷2階開跑 13處實體連署站曝光

全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起將開跑，雙罷提案領銜人戴振博今天公布13處實體連署站，並表示第2階段的目標將朝各5萬份、雙罷共10萬份連署書努力。

新竹市「首長、立委雙罷」第2階段連署6日開跑，戴振博今天公布13處實體連署站，包括民進黨新竹市黨部及各市議員服務處、立委柯建銘服務處和陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔服務處等。

戴振博指出，先前第1階段的提案連署，包括鄭正鈐及高虹安都各送出7000份，合格率約是96%；因第2階段從6日起，2個月內要送出連署書，將朝各5萬份、兩人共10萬份目標努力，扣除造冊時間，希望4月中下旬能完成連署目標。

戴振博表示，依據2024年立委選舉竹市的選舉人數，罷免鄭正鈐的第2階段連署人門檻需3萬5465份，另依據2022年市長選舉人數，罷免高虹安的第2階段連署人門檻需3萬5076份，為提高連署有效份數，因此目標設定為各5萬份連署書。

戴振博也向市民喊話，為了新竹市的光榮及遏阻國會亂象希望大家「站出來」，罷免荒廢市政及毀憲亂政的高虹安及鄭正鈐，用民意及公民力量展現民主精神。