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二階連署2小時200人？藍委鄭文婷提告 領銜人嗆：不要害怕
為反制罷免國民黨基隆立委林沛祥，親藍民團發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，鄭今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣稱二階連署2小時200位民眾，疑遭騙取個資，違反個資法違法蒐集。紀回應，都依法進行，請鄭文婷不需要害怕。
鄭文婷今天下午委託律師郭祐舜向基隆地檢書提出告發。鄭文婷表示，紀文荃聲稱2小時簽出200份連署書，請問這是甚麼概念？簡單講，就是平均1分鐘會有兩位民眾加入連署行列，以一位民眾簽連署書的速度約需5分鐘計算，現場應該早就擠爆等待簽署的民眾，但從基隆的臉書社群網友拍攝當天現場的照片看來，根本就門可羅雀，可見國民黨黨工除了會抄名單之外，更是說謊不打草稿。
鄭文婷表示，罷免一階都還沒經過選委會審核通過，是否需要補件都還在未定之天，但國民黨黨工就急著要民眾簽二階連署，擺明是在騙取民眾個資，可見受害民眾為數甚多，紀文荃還沒學會服務民眾就先詐害民眾。
紀文荃回應說，在還沒有收到中選會通知第一階段的結果之前，都是可以繼續收取提議書，並且在臉書寫的很清楚，目前收的是意願單，非第二階段正式連署單，未來會再通知有意願的民眾再回來填寫正式的連署單。
紀文荃表示，請鄭文婷不需要害怕，不管國民黨、民進黨也好，都是用這種方式，繼續收提議單和意願單。在現場也有遇到民進黨的支持者來連署，民眾的反應是社會紛圍不應該如此恐慌，大罷免讓民眾徑害怕，對經濟也不會有好結果。
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