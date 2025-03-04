快訊

閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

鋒面持續影響！16縣市大雨特報 3地注意暴雨持續到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

二階連署2小時200人？藍委鄭文婷提告 領銜人嗆：不要害怕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
紀文荃回應，請鄭文婷不需要害怕，不管國民黨、民進黨也好，都是用這種方式繼續收提議單和意願單。記者游明煌／攝影
紀文荃回應，請鄭文婷不需要害怕，不管國民黨、民進黨也好，都是用這種方式繼續收提議單和意願單。記者游明煌／攝影

為反制罷免國民黨基隆立委林沛祥，親藍民團發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，鄭今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣稱二階連署2小時200位民眾，疑遭騙取個資，違反個資法違法蒐集。紀回應，都依法進行，請鄭文婷不需要害怕。

鄭文婷今天下午委託律師郭祐舜向基隆地檢書提出告發。鄭文婷表示，紀文荃聲稱2小時簽出200份連署書，請問這是甚麼概念？簡單講，就是平均1分鐘會有兩位民眾加入連署行列，以一位民眾簽連署書的速度約需5分鐘計算，現場應該早就擠爆等待簽署的民眾，但從基隆的臉書社群網友拍攝當天現場的照片看來，根本就門可羅雀，可見國民黨黨工除了會抄名單之外，更是說謊不打草稿。

鄭文婷表示，罷免一階都還沒經過選委會審核通過，是否需要補件都還在未定之天，但國民黨黨工就急著要民眾簽二階連署，擺明是在騙取民眾個資，可見受害民眾為數甚多，紀文荃還沒學會服務民眾就先詐害民眾。

紀文荃回應說，在還沒有收到中選會通知第一階段的結果之前，都是可以繼續收取提議書，並且在臉書寫的很清楚，目前收的是意願單，非第二階段正式連署單，未來會再通知有意願的民眾再回來填寫正式的連署單。

紀文荃表示，請鄭文婷不需要害怕，不管國民黨、民進黨也好，都是用這種方式，繼續收提議單和意願單。在現場也有遇到民進黨的支持者來連署，民眾的反應是社會紛圍不應該如此恐慌，大罷免讓民眾徑害怕，對經濟也不會有好結果。

鄭文婷今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣稱二階連署2小時200位民眾，疑遭騙取個資，違反個資法違法蒐集。記者游明煌／攝影
鄭文婷今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣稱二階連署2小時200位民眾，疑遭騙取個資，違反個資法違法蒐集。記者游明煌／攝影

國民黨 罷免 鄭文婷

延伸閱讀

鄭文婷控罷免連署抄名冊 紀文荃反指綠雙標：請提證據

基隆南榮路整體改造人行空間大 人車分道警示不足危險

今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

大罷免潮基隆增第3人 罷免議員鄭文婷提議書送交中選會

相關新聞

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

大罷免席捲全台，罷免國民黨立委已有35件邁入二階連署，最新民調顯示，儘管8成民眾認為立院衝突嚴重，但若有機會重選，逾半民...

全台首見！新竹市長、立委雙罷2階開跑 13處實體連署站曝光

全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起將開跑，雙罷提案...

二階連署2小時200人？藍委鄭文婷提告 領銜人嗆：不要害怕

為反制罷免國民黨基隆立委林沛祥，親藍民團發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，鄭今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣...

大罷免台中2綠委一階未過關 藍營：有點輕忽未介入

藍綠大罷免立委潮如火如荼，中選會公布第一階段通過名單32人皆為國民黨立委，民進黨立委第一階段全數未達門檻需補件。台中藍綠...

綠營發動大罷免 賴清德是否出面？辜寬敏遺孀：不投入會被人民唾棄

大罷免如火如荼，70個民間團體今（4）日發動「NGOs響應大罷免」，針對賴清德總統是否該出面力挺大罷免，辜寬敏基金會董事...

【重磅快評】罷藍群組違法募款 怎不干劉世芳的事？

藍營爆料，在罷免藍委的群組中有所謂「文宣組長」違法募款，要求檢調查明；結果未見檢調回應，倒是中選會主委李進勇點出「募款必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。