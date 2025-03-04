快訊

閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

鋒面持續影響！16縣市大雨特報 3地注意暴雨持續到晚間

環保聯盟重申非核家園 邀反核團體加入大罷免

中央社／ 台北4日電

台灣環境保護聯盟今天發布聲明表示，邀請所有反核團體以「非核護家園」為信念加入推動大罷免的行列，克盡台灣公民團體的責任；重申主張打造台灣成為沒有核電的「非核家園」。

聲明表示，去年國會改選後，國民黨在成為國會最大黨之後，結合民眾黨掌握國會過半席次，提出多項擁護核電延役和重啟的提案；然而2021年全民公投反對重啟核四，更證明了人民選擇邁向「非核家園」。

聲明說，近日藍營要提出擁核提案，包括要修正「環境基本法」，把「非核家園」改為「非碳家園」，要修改「核子反應器設施管制法」，將核子反應器設施的使用年限，從目前的40年延長到60年等等。

聲明強調，台灣沒有發展核電的自然和社會條件，台灣是地狹人稠的海島，地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生類似美國三哩島、烏克蘭車諾比、日本福島的重大核電災變，可能讓台灣滅亡。

聲明指出，萬年核廢料至今找不到處置場所，發展核電會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為；主張打造台灣成為沒有核電的「非核家園」。

國民黨 核電 罷免 非核家園

延伸閱讀

綠營發動大罷免 賴清德是否出面？辜寬敏遺孀：不投入會被人民唾棄

【重磅快評】罷藍群組違法募款 怎不干劉世芳的事？

立法院國是發言 藍委齊籲綠別大罷免

影／罷免連署站為工作人員加油打氣 趙少康籲支持者踴躍連署

相關新聞

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

大罷免席捲全台，罷免國民黨立委已有35件邁入二階連署，最新民調顯示，儘管8成民眾認為立院衝突嚴重，但若有機會重選，逾半民...

桃園罷團借場地被拒 理由竟是公園有毒蘑菇...

民間團體連署罷免國民黨立委，預計9日在桃園市桃園區朝陽公園辦活動，但向區公所申請租借碰壁，得到的回覆是公園有毒蘑菇，引發...

全台首見！新竹市長、立委雙罷2階開跑 13處實體連署站曝光

全台掀大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署6日起將開跑，雙罷提案...

二階連署2小時200人？藍委鄭文婷提告 領銜人嗆：不要害怕

為反制罷免國民黨基隆立委林沛祥，親藍民團發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，鄭今天委託律師到地檢署提出告發，指領銜人紀文荃宣...

大罷免台中2綠委一階未過關 藍營：有點輕忽未介入

藍綠大罷免立委潮如火如荼，中選會公布第一階段通過名單32人皆為國民黨立委，民進黨立委第一階段全數未達門檻需補件。台中藍綠...

綠營發動大罷免 賴清德是否出面？辜寬敏遺孀：不投入會被人民唾棄

大罷免如火如荼，70個民間團體今（4）日發動「NGOs響應大罷免」，針對賴清德總統是否該出面力挺大罷免，辜寬敏基金會董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。