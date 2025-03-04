大罷免台中2綠委一階未過關 藍營：有點輕忽未介入

藍綠大罷免立委潮如火如荼，中選會公布第一階段通過名單32人皆為國民黨立委，民進黨立委第一階段全數未達門檻需補件。台中藍綠罷免案一階通過比數是4比0，藍營認為「有點輕忽」，並未介入第一階段，綠營則表示目前為止尚未直接參與，相信公民團體力量。

台中8席立委全數捲入罷免風暴，藍營的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒第一階段通過，江啟臣與楊瓊瓔還在一階連署；綠營的蔡其昌與何欣純一階連署階未達門檻，有1次補件機會，罷團必須在10天內補件重提。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，黨部完全沒有介入第一階段的罷綠委，交給罷團自行處理，可能是因為領銜人比較年輕，沒有這方面的經驗，出現較多疏失，導致一階未過；原則上補件也是由罷團自行處理，黨部會了解是否需要幫忙。

顏文正指出，國民黨對第一階段是有些輕忽，也沒料到民進黨第一階段就「玩真的」，造成目前32比0的場面；就基層經驗觀察，大罷免的態勢其實沒那麼嚴重，但第二階段開始黨部可能得開始提供必要支援。至於是否有考慮補選人選，目前尚無規畫。

民進黨台中市黨部主委許桂木也說，罷藍委的行動到目前都是公民團體處理，黨部無直接參與，民團上街時黨公職可能會現身相挺，更多是展現支持的態度，而非投注資源；就目前的規畫，第二階段也會是相同的行動模式，後續得看黨中央有無進一步指示。

藍營4席立委過第一階門檻，若有立委遭罷免勢須補選，不過許桂木對於是否安排補選人選並未鬆口，「第二階段要10%就有一定困難了，更別說第三階段投票」，剛過第一階就安排補選為時尚早，也還沒有聽到地方風聲，或許要等第二階段以後才會開始考慮。