綠營發動大罷免 賴清德是否出面？辜寬敏遺孀：不投入會被人民唾棄
大罷免如火如荼，70個民間團體今（4）日發動「NGOs響應大罷免」，針對賴清德總統是否該出面力挺大罷免，辜寬敏基金會董事長王美琇直言，如果不投入，也會被人民唾棄；人本教育基金會執行長馮喬蘭也稱，「我們認為賴清德總統該說話了」，總有一天會要求他。
今日出席團體包括主辦單位辜寬敏基金會及台獨聯盟、黑熊學院、人本教育金會等多個團體；各界關注，上述團體是否認為賴總統應站出來力挺大罷免。
「我們的憂心，他們比我們更憂心。」王美琇認為，相信民進黨會用他們方式支援罷免活動。她說，賴總統自有研判，會用適當方式介入，但是「如果他看不到這個民主的大浪潮，這個執政黨就不配當執政黨，這個執政黨應該看到人民的憤怒，如果他們不投入，也會被人民唾棄」。
人本教育基金會執行長馮喬蘭指，這是非罷不可的大罷免，是防禦也是抵抗，若不站出來，她沒有臉面對孩子。她質疑國民黨與國民黨執政縣市，利用行政卑劣手段恐嚇干擾罷免團體，只會激起憤怒，形成擋不住的民主浪潮。
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