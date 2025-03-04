林右昌：社會質疑罷免連署造假 人民籲送檢調查辦

民進黨秘書長林右昌今天針對綠委罷免案補件一事表示，社會質疑國民黨造假，現在要來搞補件，因此，很多人民呼籲選務機關是不是依事證及案件來主動移送檢調進行查察跟偵辦。

新北市議會民主進步黨團今天舉行幹部交接典禮，林右昌及民進黨立委蘇巧慧、莊瑞雄等人出席，在新北市長侯友宜及議長蔣根煌率府會高層觀禮下，黨團新任幹部分別是總召集人為廖宜琨、副總召集人蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈。

林右昌在會前接受媒體聯訪時針對民進黨立委罷免案進行補件一事表示，在罷免民進黨籍立委的部分，可以發現在各個地方根本就沒有擺攤連署，就算有擺攤，時間也都非常短。

他表示，社會有非常大的疑慮，質疑是造假及抄名冊，不僅有違法之嫌，也不符合公平跟正義的正當性及適法性；他也對媒體詢及的死亡連署等狀況表示，社會上對此一點都不覺得意外，因為根本就沒有連署的實際行為。

林右昌表示，社會質疑國民黨造假作弊，現在要來搞補件，這樣子是不是有適法及符合正當的原則，已是社會大家所關心，當然也有很多人民呼籲選務機關，是不是應該在有相關造假的事證或實際上的案件，主動移送檢調進行查察跟偵辦。

林右昌在進行交接致詞時對現場的侯友宜表示，城市進步就像車子一樣，車子愈大，油就需要更多，新北市年度預算由111年的新台幣1872億元成長到114年的2231億元，成長幅度達19%。

他表示，新北市議會在刪減市府預算的比率很低，這是理性監督審查的結果，讓預算得到更好的應用，但中央總預算卻遭到很大規模的凍刪，中央預算都是要用在地方政府上，他相信侯友宜應該也會同意，中央和地方合作，一定會讓新北市更好。

廖宜琨強調，他們沒有辦法左右立法院的決定，因此，為超前因應預算結構改變所帶來的衝擊，請市府重新盤整各區域的資源及全方面的建設藍圖，讓新北市不只要贏台北市，更要當6都第1。