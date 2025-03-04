賴清德將出面挺被提罷免綠委？林右昌：沒聽過規畫

全台掀大罷免，傳出賴清德總統將出面力挺被「惡罷」的綠委，民進黨祕書長林右昌今天出席新北市議會民進黨團活動時表示，「沒聽過這個規畫」；立委蘇巧慧則認為，哪一邊的罷免是由人民發動，全國人民都看在眼裡。

蘇巧慧表示，這段時間大家都可看到各縣市、各地都有罷免連署攤位出現，哪邊是真正由人民發動，哪邊是希望台灣好、國會恢復秩序，大家都看在眼裡，民進黨在地方服務與建設都獲得高度肯定，國民黨卻不思反省，發動惡意罷免行為，全國人民都在看，只是為他們的罷免添柴火。

被問到罷免案，林右昌說，公民團體發起罷免行動，是公民自主，國民黨立院黨團提了非常多濫權、擴權、違憲法案，總預算審查得不到人民支持，跟社會期待背道而馳，國民黨團是否忠於國家、忠於社會，社會有很大疑慮。

林右昌說，罷免民進黨籍立委部分被發現沒有擺攤，就算有擺攤時間也非常短，有造假、抄名冊違法之嫌，死亡連署社會不覺得意外，他也呼籲選務機關，若有相關偽造案件，應該主動移送檢調查察。