趙少康首站台挺罷免 罷吳團體招募二階志工

罷免民進黨立委吳沛憶的「憶事吳成」，今天在萬華國光市場前設立連署站，戰鬥藍、中廣前董事長趙少康首度站台力挺。領銜人劉思吟說，目前跟中央、在野等密切聯繫，志工持續回收連署書，緊接著二階段招募志工很重要，持續朝兩萬五以上份連署書邁進。

出席的國民黨立委賴士葆表示，罷免吳沛憶在10天內補件，連署份數達到2500份，第一階段會成功，另外的吳思瑤也是如此。「趙董喊聲，大家都出來了，效果非常顯著。」

特地北上的立委謝龍介說，總統賴清德說不理罷免，你們相信嗎？「清德兄，不要枵鬼假細膩。」後面都是賴在操作，現在趙少康振臂疾呼，大家站出來，希望不是第一階段、第二階段要拚到底「毋知死豬哥抑死豬母」。

前台北市長郝龍斌出席受訪，民進黨已兵臨城下，把刀架在國民黨立委脖子上，如果藍營動員不確實還給綠營側翼留下攻擊話柄，真的不行，他站出來是要呼籲大家連署，第一階段若沒有過，等同未戰先敗，讓民進黨知道操弄惡意罷免會自食惡果。

國民黨北市議員鍾沛君也出席，她說，民進黨這場大罷免大戲，是從去年一月初國會敗選就開始規畫，尤其罷免藍營立委的團體粉專，成立時間都是在國會剛運轉一兩個月就成立，根本無關國民黨立委在立院的表現。