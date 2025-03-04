為罷綠委連署加油打氣 趙少康：沒通過被民進黨笑死

中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌等人，今天上午到罷免連署站加油打氣，呼籲支持者踴躍連署，若沒通過會被民進黨笑死，就等著挨打。媒體詢問是否覺得國民黨中央動員不力，趙說，黨中央可能真的以為民進黨中央沒介入，是民間團體，若真以為這樣，就是犯傻了。

趙少康與郝龍斌、立委賴士葆、謝龍介及市議員鍾沛君、楊植斗等人，上午到台北市國光市場罷免綠委吳沛憶的連署站，為罷團加油打氣。趙少康說，補件時間有10天，請選區公民踴躍來連署，否則沒通過會被民進黨笑死、等著挨打，不然達不到以戰止戰的目的，讓支持者失望。

趙少康說，民進黨傾府院黨之力，柯建銘說去年2月就和賴清德總統等人商量要展開大罷免，根本就是不服輸、不承認選舉的結果，是反民主，全世界沒有一個國家這樣做，他和郝龍斌來為發動連署的年輕朋友加油打氣，希望堅持到最後一刻。

媒體詢問現在藍綠立委一階通過情形是32:0，是否認為黨中央動員不力？趙少康說，若罷綠一階沒一個通過就很丟臉，不要2026、2028選舉，就連立院都不了不了，一階要過關只要3000個人，一個議員的力量就夠了，若國民黨中央真的以為民進黨府院黨都沒介入，是外圍團體在罷免，真的是大笑話，若真以為是這樣，就是犯傻了。