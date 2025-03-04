北市5藍委罷免案將進二階 綠支持者焦急「電話被打爆」

大罷免時代來臨，各地紛紛掀起立委罷免浪潮，中選會陸續公布第一階段審查結果，其中北市國民黨5席立委罷免案第一階段全都過關，民團將展開二階連署，綠營是否將出手也引發關注。黨內人士透露，很多支持者都不耐煩打電話到黨部問何時要幫忙，也有不少民代私下運作協助，籲黨中央還是應站出來有一個明確立場。

據了解，民進黨中央第二階段還是希望維持被動態度，希望能以立法院會期為優先，避免成為攻擊箭靶，不過部分民代都已開始低調協助罷團，包含代收連署書、地方助理協助擔任志工，但由於中央未有指令，黨公職也不敢明面站出來幫忙罷免。

北市綠議員透露，第二階段雖還是透過被動協助，包含代收連署書或者若罷團有被刁難「查水表」狀況會介入協助處理，但還是定調是民團活動，黨部也要求雖然不主動介入，但黨公職皆在各場合協助論述，包含目前立院現階段狀況、藍白如何操弄國會等，讓民眾瞭解並自發性響應民團活動。

黨部執行長陳嘉行表示，原則上還是等黨中央指令，這幾天也有很多支持者打電話來詢問，希望能夠下去幫這些罷團連署，台北市黨部現階段就是仍採被動策略，但有幫忙收連署書轉交民團，若民眾對於罷免議題有疑問也會協助解決。黨部主委張茂男表示，接下來第二階段會和中央開會討論後續如何協助罷團。

不過由於黨中央現階段對罷免相對保守，也讓地方支持者等不耐煩，黨內人士透露，很多民代、地方黨部電話都已被支持者打爆，雖然在中選會一階結果陸續出爐後狀況有改善，不過支持者更關心第二階段民進黨何時要投入，黨中央還是應介入協助民團包含議題延續、連署點支援等。