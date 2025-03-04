罷團藉課金群組募款行嗎？ 李進勇：目前沒法律根據
各案罷免逐漸往第二階段走，查對情況及能否募款也引發關注，中選會主委李進勇表示，人員查對上絕對秉持著依法行政原則，而募款必須要有法律根據，但目前並沒有，主管部門已正在草擬，會來適度做法律規範。
大罷潮持續，期間也出現不少情況，罷免案出現罷藍委、罷綠委「19：0」，同時也出現罷綠委死人連署情況；另外，國民黨昨舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主。
李進勇今於立法院議場內受訪表示，地方人員秉持著依法行政原則立場，連署書呈現的是什麼樣子，選務人員就是按照規定查對，所有查對結果也都會提到中選會委員會議審認，接下來有新結果會再公布。至於有關罷免案募款，他也說，這必須要有法律根據，但目前並沒有，據他了解，主管部門正在草擬，會來適度做法律規範。
內政部長劉世芳對於罷免相關議題則表示，這不是她的業務範圍內，不評論。
有關外界關注「19：0」情況，立委賴士葆表示，這十天內會有團體補件，相信台北市一定會有立委成案，氣勢一開始的確是差一點，結果論來看精準罷免是比較對的作法，罷32位藍委也可能如此，因為罷藍委團體跟民進黨來說，要罷得掉、選得上才行，但這要花很大力氣，看國民黨立委陳玉珍就沒成案，馬上打臉民進黨立院黨團總召柯建銘。
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