這場戰役還沒結束 中三、中八罷團發起二階同意書收件行動

大罷免行動持續，台中6名藍委已有4人一階成案，資深立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣一階連署已送中選會，近日將宣布通過，將進入二階，罷免江啟臣和楊瓊瓔的團體都在網路說，這場戰役還沒結束，接下來將邁向第二階段連署。

發動罷免江啟臣團體「一罷擊臣」在網路說，待中選會公佈後，二階連署即將正式開跑，大家只有60天，要蒐集超過2萬1060份連署書，「這是一場硬仗，成功與否，就靠我們每一個人的力量！」罷免團體提醒大家，時間緊迫，請大家現在填寫「二階連署通知調查」。

發動罷免楊瓊瓔團體「中三拒櫻」則在網路宣傳，已新增二階同意書收件點和宣傳場次，請大家幫忙宣傳。

「中三拒櫻」指出，在一階連署中，面對的不只是時間的壓力，還有來自傳統國民黨紅黑派的打壓，從擺攤被盯梢、許多連署點也感受到壓力，志工因擔心秋後算帳而不敢公開站出來。