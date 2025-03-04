板橋2立委都被罷免 土樹三鶯議員也協助霸蘇巧慧及吳琪銘

大罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免，雙方在近日舉辦多場聯署活動，土樹三鶯議員最近也發起服務處代收聯署書活動，LINE群組通時公布地址電話，加強民眾餐與意願。

罷免葉元之團體大刪元通過一階提議階段，二階連署將在8日開始進行，目標收集4萬份。罷免張宏陸團體走投無陸則連續在6、7、8日3天在新埔捷運站及府中麥當勞設置連署站充衝刺連署份數。議員周勝考、林國春議員及板橋區黨部也成為連署書代收處。