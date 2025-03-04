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板橋2立委都被罷免 土樹三鶯議員也協助霸蘇巧慧及吳琪銘

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
大罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免。圖／LINE群組翻攝
大罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免。圖／LINE群組翻攝

罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免，雙方在近日舉辦多場聯署活動，土樹三鶯議員最近也發起服務處代收聯署書活動，LINE群組通時公布地址電話，加強民眾餐與意願。

罷免葉元之團體大刪元通過一階提議階段，二階連署將在8日開始進行，目標收集4萬份。罷免張宏陸團體走投無陸則連續在6、7、8日3天在新埔捷運站及府中麥當勞設置連署站充衝刺連署份數。議員周勝考、林國春議員及板橋區黨部也成為連署書代收處。

罷免行動也延燒到西南區土樹三鶯，兩綠營立委蘇巧慧及吳琪銘也遭遇罷免行動，LINE群組並公布該選區藍營議員將成為連署代收處，並提供包括選區藍營議員黃永昌、林金結、江怡臻、呂家愷的服務處地址及電話，方便民眾進行連署活動。

大罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免。圖／LINE群組翻攝
大罷免活動各地戰火連燒，國民黨板橋立委葉元之成頭號目標，同行政區綠營張宏陸也被民團罷免。圖／LINE群組翻攝

罷免

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